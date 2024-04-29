Российские войска заняли Семеновку

Накануне об отходе из Семеновки, а также из Бердычей и Новомихайловки сообщил главком ВСУ. Само село расположено в 10 км к западу от Авдеевки

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Подразделения группировки войск «Центр» «в результате активных действий» заняли населенный пункт Семеновка в ДНР, сообщает Министерство обороны.

В сводке военного ведомства также говорится, что в ходе боев подразделения группировки «Центр» «нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное» в ДНР.

Семеновка находится в 10 км к западу от Авдеевки (Минобороны объявило о взятии города 17 февраля) между селами Орловка (Минобороны объявило о взятии села 19 марта) и Бердычи, где продолжаются бои. Также севернее Семеновки расположено село Очеретино, о прорыве обороны ВСУ в районе которого ранее сообщали западные СМИ и российские военкоры.





Наступление российских войск на авдеевском направлении продолжается с начала года. Помимо Авдеевки Минобороны отчитывалось о занятии сел Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Первомайское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Мирное и других. Министр обороны Сергей Шойгу в начале апреля говорил, что к тому моменту под контроль российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за «значительной активизации наступательных действий противника». Накануне он сообщил об отходе ВСУ к западу от трех сел — Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.