Шойгу раскрыл, сколько территорий заняли российские военные с начала года

Российский министр обороны рассказал о неудачных попытках ВСУ закрепиться на отдельных рубежах и позициях

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала года под контроль российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, российская армия «продолжает снижать боевой потенциал ВСУ». Подводя итоги боев в марте, он напомнил, что за этот месяц были заняты пять населенных пунктов — Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное и Мирное. «После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг», — заявил он.

Общие потери ВСУ с начала года в Минобороны оценили в 80 тыс. человек, 1200 танков и других боевых бронированных машин.

Министр рассказал и об ударах по территории Украины. По его словам, за март российские военные нанесли 190 групповых и два массированных удара по украинским объектам военной и энергетической инфраструктуры. Шойгу назвал это «асимметричным ответом на действия Киева, который пытается перенести боевые действия на территорию России, прибегая при этом к актам терроризма, обстрелам мирного населения. Как считает министр, украинским властям это нужно, чтобы «убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии».

За последние полторы недели российские военные нанесли несколько массированных ударов по энергетическим объектам Украины. В результате выведенными из строя оказались ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС в Харьковской области, серьезные повреждения получили Бурштынская и Ладыжинская ТЭС на Западной Украине. Также проблемы с электричеством возникли в некоторых районах Днепропетровской и Одесской областей.