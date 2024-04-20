 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские военные назвали два тяжелых для ВСУ места боев

CNN: ВСУ пытаются удержать два села и город Часов Яр в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные пытаются удержать села Очеретино и Новокалиново в ДНР. Сложная ситуация также складывается вокруг города Часов Яр, где идут ожесточенные бои, рассказали украинские офицеры

Украинские военные пытаются удержать село Очеретино (находится в ДНР недалеко от Авдеевки, взятой под контроль российскими войсками в феврале 2024 года), а также соседнее Новокалиново, расположенное приблизительно в 8 км к востоку, в условиях российского наступления, которое грозит развалить часть украинской линии обороны, сообщает CNN.

В марте российские силы прорвали оборонительные линии ВСУ южнее близ сел Тоненькое и Орловка. 19 марта Минобороны России заявляло о взятии Орловки, а через два дня — Тоненького, напоминает телеканал.

По словам офицера украинского командования «Восток», если ВСУ потеряют Очеретино, это может привести к тому, что важные логистические узлы — города Константиновка и Покровск, а также село Великая Новоселка — окажутся под огневым контролем России.

Орбан заявил об «одном шаге» до отправки на Украину войск Запада
Политика
Виктор Орбан

Сложная ситуация также складывается вокруг города Часов Яр, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин. «Противник в настоящее время использует превосходство в воздухе, ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, пытаясь достичь своей цели — выйти на границы Донецкой области», — сказал Волошин. Командир батальона ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что в населенных пунктах, прилегающих к Часову Яру, идут ожесточенные бои. По его словам, взятие этого города приведет к тому, что Константиновка и Краматорск попадут под огневой контроль российских военных.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за «значительной активизации наступательных действий противника». По его словам, российские войска атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском пытаются прорвать оборону. До этого генерал описывал ситуацию восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также близ населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка в ДНР как очень непростую.

На этой неделе украинские офицеры в разговоре с Politico не исключили, что удерживаемый ими фронт может рухнуть летом.

Украинский президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что Россия «давит на нас на фронте и постепенно двигается», и попросил ускорить процесс и нарастить поставки оружия. «Техника. Дроны. Все, чтобы держать фронт», — подчеркнул он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ВСУ Часов Яр
Материалы по теме
Какие вооружения Украина получит по итогам встреч НАТО, ЕС и G7
Политика
В НАТО назвали законными удары Украины по военным целям в глубине России
Политика
Законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Украинские военные назвали два тяжелых для ВСУ места боев Политика, 01:05
Дрон взорвался возле электроподстанции в Калужской области Политика, 00:52
Дрон атаковал село Истобное в Белгородской области Политика, 00:36
Белый дом выразил готовность немедленно возобновить поставки оружия Киеву Политика, 00:26
Американца осудили за помощь в обходе санкций против украинского олигарха Общество, 00:08
ПВО уничтожила пять беспилотников над Курской областью Политика, 00:06
Русское звено и «волшебный сезон». Как россияне переписали историю НХЛ Спорт, 00:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Аэропорт Владикавказа закрыли на полчаса из-за ямы после удара молнии Общество, 19 апр, 23:56
МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы Общество, 19 апр, 23:52
В Брянской области при падении дрона загорелся энергообъект Политика, 19 апр, 23:46
В Курской области сработала система ПВО Политика, 19 апр, 23:40
В Липецкой области объявили об угрозе атаки дронов Политика, 19 апр, 23:21
В Сумах прогремели взрывы Политика, 19 апр, 23:12
Над Белгородской областью сбили три дрона Политика, 19 апр, 22:58