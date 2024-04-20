Украинские военные назвали два тяжелых для ВСУ места боев

CNN: ВСУ пытаются удержать два села и город Часов Яр в ДНР

Украинские военные пытаются удержать села Очеретино и Новокалиново в ДНР. Сложная ситуация также складывается вокруг города Часов Яр, где идут ожесточенные бои, рассказали украинские офицеры

Украинские военные пытаются удержать село Очеретино (находится в ДНР недалеко от Авдеевки, взятой под контроль российскими войсками в феврале 2024 года), а также соседнее Новокалиново, расположенное приблизительно в 8 км к востоку, в условиях российского наступления, которое грозит развалить часть украинской линии обороны, сообщает CNN.

В марте российские силы прорвали оборонительные линии ВСУ южнее близ сел Тоненькое и Орловка. 19 марта Минобороны России заявляло о взятии Орловки, а через два дня — Тоненького, напоминает телеканал.

По словам офицера украинского командования «Восток», если ВСУ потеряют Очеретино, это может привести к тому, что важные логистические узлы — города Константиновка и Покровск, а также село Великая Новоселка — окажутся под огневым контролем России.

Сложная ситуация также складывается вокруг города Часов Яр, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин. «Противник в настоящее время использует превосходство в воздухе, ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, пытаясь достичь своей цели — выйти на границы Донецкой области», — сказал Волошин. Командир батальона ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что в населенных пунктах, прилегающих к Часову Яру, идут ожесточенные бои. По его словам, взятие этого города приведет к тому, что Константиновка и Краматорск попадут под огневой контроль российских военных.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за «значительной активизации наступательных действий противника». По его словам, российские войска атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском пытаются прорвать оборону. До этого генерал описывал ситуацию восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также близ населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка в ДНР как очень непростую.

На этой неделе украинские офицеры в разговоре с Politico не исключили, что удерживаемый ими фронт может рухнуть летом.

Украинский президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что Россия «давит на нас на фронте и постепенно двигается», и попросил ускорить процесс и нарастить поставки оружия. «Техника. Дроны. Все, чтобы держать фронт», — подчеркнул он.