Главком ВСУ заявил об обострении ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке

Российские силы атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском они пытаются прорвать оборону, чему способствует теплая сухая погода, заявил генерал Сырский

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за активизации наступления российских сил. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в России президентских выборов», — написал он.

Российские войска атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском они пытаются прорвать оборону, уточнил Сырский. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала большую часть участков доступной для танков, пояснил генерал.

В начале апреля главком говорил, что особенно непростая ситуация сложилась в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка в ДНР.

Кроме того, напряженная обстановка сохраняется в районах Белогоровки и Веселого на лиманском направлении, Работино и Вербового на ореховском направлении и Крынок на херсонском направлении. По его словам, Россия пытается добиться выхода на административные границы ДНР.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 13 апреля заявил, что ВСУ вынуждены перейти на вторую и третью линии обороны. Минобороны России в последние месяцы отчиталось о взятии сел Орловка, Тоненькое, Новгородское, Уманское под Авдеевкой. В апреле между Марьинкой и Авдеевкой было взято село Водяное.

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