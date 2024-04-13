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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ заявил об обострении ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском они пытаются прорвать оборону, чему способствует теплая сухая погода, заявил генерал Сырский
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за активизации наступления российских сил. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в России президентских выборов», — написал он.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Российские войска атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском они пытаются прорвать оборону, уточнил Сырский. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала большую часть участков доступной для танков, пояснил генерал.

В начале апреля главком говорил, что особенно непростая ситуация сложилась в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также населенных пунктов Бердычи, Орловка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка в ДНР.

Кроме того, напряженная обстановка сохраняется в районах Белогоровки и Веселого на лиманском направлении, Работино и Вербового на ореховском направлении и Крынок на херсонском направлении. По его словам, Россия пытается добиться выхода на административные границы ДНР.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 13 апреля заявил, что ВСУ вынуждены перейти на вторую и третью линии обороны. Минобороны России в последние месяцы отчиталось о взятии сел Орловка, Тоненькое, Новгородское, Уманское под Авдеевкой. В апреле между Марьинкой и Авдеевкой было взято село Водяное.

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Киев будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». По его словам, у Киева есть план нового контрнаступления, но для этого нужны поставки военной помощи от США.

Из-за острой нехватки боеприпасов и брешей в противовоздушной обороне Киев «переживает самый уязвимый момент» с февраля 2022 года, считают западные чиновники, сообщал Bloomberg. По их мнению, ближайшие несколько месяцев станут «тяжелейшим испытанием» для Украины. Собеседники агентства предупредили о риске краха украинской обороны.

В Кремле заявляли о готовности к диалогу об урегулировании конфликта, но на своих условиях и с учетом территориальных реалий.

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Елена Чернышова
ВСУ Александр Сырский наступление
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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