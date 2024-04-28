Минобороны сообщило о взятии под контроль Новобахмутовки в ДНР

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Населенный пункт Новобахмутовка в ДНР перешел под контроль российских военнослужащих, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Новобахмутовка расположен в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 72 км от Артемовска (украинское название города — Бахмут). По состоянию на 2001 год численность его населения составляла 890 человек.

По данным ведомства, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Керамик и Ленинское, а также отразили десять контратак около Новгородского, Очеретино, Бердычей, Нетайлова и Новобахмутовки в ДНР.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 380 военнослужащих, также украинские силы потеряли танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей, сообщили в Минобороны.

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