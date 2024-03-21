Российские войска заняли Тоненькое и станцию Алебастровая

Тоненькое находится к западу от Авдеевки. Бои в районе этого села продолжались около месяца

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны сообщило о занятии села Тоненькое на авдеевском направлении. Населенный пункт находится к западу от Авдеевки и связан дорогой с Орловкой, о переходе которой под российский контроль военное ведомство объявило несколько дней назад. Бои за Тоненькое начались спустя некоторое время после полного занятия Авдеевки.

Также на донецком направлении под контроль российской армии перешла железнодорожная платформа Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск. Она находится к востоку от села Клещеевка, рядом с затопленным алебастровым карьером.

Помимо этого, на этих двух направлениях нанесены удары по позициям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка, Георгиевка, Первомайское и Бердычи. Общие потери ВСУ там Минобороны оценило в 570 человек.

На других направлениях за последние сутки российские подразделения продолжали наносить удары по позициям украинских подразделений, в том числе в Сумской области (напротив границы с Белгородской областью) в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка.

Улучшено положение на южнодонецком направлении, отражена контратака в районе Водяного.

Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков, три боевые машины РСЗО Vampire, три САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.