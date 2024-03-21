 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские войска заняли Тоненькое и станцию Алебастровая

Минобороны: российские войска заняли Тоненькое и станцию Алебастровая
Сюжет
Военная операция на Украине
Тоненькое находится к западу от Авдеевки. Бои в районе этого села продолжались около месяца
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны сообщило о занятии села Тоненькое на авдеевском направлении. Населенный пункт находится к западу от Авдеевки и связан дорогой с Орловкой, о переходе которой под российский контроль военное ведомство объявило несколько дней назад. Бои за Тоненькое начались спустя некоторое время после полного занятия Авдеевки.

Также на донецком направлении под контроль российской армии перешла железнодорожная платформа Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск. Она находится к востоку от села Клещеевка, рядом с затопленным алебастровым карьером.

Помимо этого, на этих двух направлениях нанесены удары по позициям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка, Георгиевка, Первомайское и Бердычи. Общие потери ВСУ там Минобороны оценило в 570 человек.

Минобороны заявило о полной зачистке белгородской Козинки от диверсантов
Политика
Фото:Яндекс.Карты

На других направлениях за последние сутки российские подразделения продолжали наносить удары по позициям украинских подразделений, в том числе в Сумской области (напротив границы с Белгородской областью) в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка.

Улучшено положение на южнодонецком направлении, отражена контратака в районе Водяного.

Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков, три боевые машины РСЗО Vampire, три САУ Krab, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
ДНР Минобороны ВСУ Украина
Материалы по теме
Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР
Политика
Российские войска заняли Ласточкино
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Петровское под Авдеевкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
В Голливуде построят башню с растениями по проекту Нормана Фостера Недвижимость, 14:38
Мосбиржа запустит новые фьючерсы на биржевые индексы США с 26 марта Инвестиции, 14:37
ФСБ заподозрила «гражданина СССР» в подготовке теракта в войсковой части Политика, 14:34
Синоптик предсказал самый теплый день в Москве с начала года Город, 14:31
В МВД сочли преждевременной уголовную ответственность для блогеров Бизнес, 14:29
Рейс «России» из Красноярска в Благовещенск залетел в Китай Бизнес, 14:27
ЦБ Турции повысил ставку до максимума с 2002 года Инвестиции, 14:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты оценили расходы стран Европы на защиту от России Политика, 14:09
Кремль пообещал незеркальный ответ на изъятие российских активов Политика, 14:08
Пекин примирительно отреагировал на искажение главой СНБО имени Ли Хуэя Политика, 14:06
Россия при посредничестве Катара передала Украине пять детей Политика, 14:02
Силуанов призвал закрыть серые схемы по «импортному» НДС Экономика, 13:59
Глава ФТС высказался за отмену лимита беспошлинных онлайн-покупок Экономика, 13:56
Лучший снайпер НХЛ назвал Овечкина величайшим бомбардиром в истории Спорт, 13:48