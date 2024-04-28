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Военная операция на Украине ,  
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Сырский заявил об отходе ВСУ «на новые рубежи» в ДНР

Сырский заявил об обострении на фронте и отходе ВСУ на новые рубежи в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Ситуация на фронте обострилась, самая сложная для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на покровском и кураховском направлениях (подконтрольные Украине части ДНР), написал в своем телеграм-канале главком ВСУ Александр Сырский.

Сырский заявил об активных боевых действиях к западу от Авдеевки и Марьинки, которые находятся под контролем российских военных. «Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки», — написал главком.

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Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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