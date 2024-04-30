Минобороны отчиталось о шести сбитых ATACMS
Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
Кроме того, военные уничтожили десять украинских дронов и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по ангару для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов и двум складам с военно-техническим имуществом ВСУ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после ночной атаки ракетами ATACMS у Симферополя обнаружили несдетонировавшие суббоеприпасы. О тайной поставке Украине ракет ATACMS 24 апреля сообщили Reuters, Politico и AP. В Белом доме подтвердили поставку.
Россия осуждает военную помощь Украине, подчеркивая, что она не влияет на ход военной операции, но приносит больше страданий Украине.
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