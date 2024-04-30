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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о шести сбитых ATACMS

Минобороны: силы ПВО сбили шесть ракет ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
Несдетонировавший суббоеприпас ATACMS
Несдетонировавший суббоеприпас ATACMS (Фото: aksenovrk / VK)

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, военные уничтожили десять украинских дронов и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по ангару для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов и двум складам с военно-техническим имуществом ВСУ.

Аксенов предупредил о неразорвавшихся боеприпасах ATACMS у Симферополя
Политика
Фото:aksenovrk / VK

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после ночной атаки ракетами ATACMS у Симферополя обнаружили несдетонировавшие суббоеприпасы. О тайной поставке Украине ракет ATACMS 24 апреля сообщили Reuters, Politico и AP. В Белом доме подтвердили поставку.

Россия осуждает военную помощь Украине, подчеркивая, что она не влияет на ход военной операции, но приносит больше страданий Украине.

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Теги
ATACMS Минобороны склад Украина ВСУ
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