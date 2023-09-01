Что изменится в законах в сентябре

Обновленные правила проезда в поездах и отправки посылок, реестр производителей пива, единые программы в школах и эксперимент по исламскому банкингу. Какие еще законы вступают в силу в сентябре — в обзоре РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Новые правила работы такси

С 1 сентября вступают в силу основные положения закона о такси. Документ ужесточает требования к водителю: для работы тот должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Если у водителя есть непогашенная судимость и более трех неоплаченных административных штрафов, работать таксистом он не сможет. Законом также предполагается создание в каждом регионе трех реестров: служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси.

Документ устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена шашечками, на крыше должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, а в салоне размещена информация о перевозчике и водителе: номер в реестрах, телефон для приема жалоб и предложений и т.п.

Закон также обязует службу заказа легкового такси автоматически передавать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных, которые в том числе содержат сведения о перевозках, местоположении такси и водителя.

Участники рынка просили перенести срок вступления закона и предупреждали о сложностях его исполнения — в частности, указывали на то, что в регионах не созданы специальные реестры таксистов, а новые требования к ним могут привести к дефициту кадров и повышению стоимости проезда.

Единые образовательные программы и трудовое воспитание

В новом учебном году в школах будут преподавать по новым единым федеральным основным общеобразовательным программам (ФООП). За их разработку отвечает Минпросвещения. Ранее программы, по которым изучаются предметы, в школах разрабатывали самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

Для начальной школы документ утвердил единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру (природоведению). В средней обязательными станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Закон вступил в силу в сентябре прошлого года, но школам дали срок для перехода на новые программы до 1 сентября 2023 года.

Также с нового учебного года школы смогут привлекать российских учащихся к общественно полезной трудовой деятельности. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» были подписаны президентом Владимиром Путиным 4 августа. Согласно новому закону, разрешение родителей для привлечения учеников к труду больше не требуется. В пояснительной записке указывалось, что закон принимается «в целях усиления роли труда в воспитательном процессе».

Под полезной трудовой деятельностью может подразумеваться посадка деревьев и цветов на пришкольной территории, «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее», пояснила соавтор законопроекта Ольга Казакова.

Возращение серебряных медалей

В школах снова будут выдавать серебряные медали за успехи в учебе, это предписывают поправки в закон «Об образовании». Их перестали вручать с 2014 года, когда золотую и серебряную медали заменили единой федеральной медалью «За особые успехи в учении». Теперь у такой медали вновь будет две степени. Медаль «За особые успехи в учении» II степени, или серебряную медаль, будут вручать за две оценки «хорошо» и остальные «отлично».

За серебряную медаль начислят дополнительно до трех баллов к результатам ЕГЭ, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Неисправности, запрещающие эксплуатацию автомобиля

1 сентября в силу вступает постановление правительства, изменяющее список неисправностей автомобилей, при которых запрещается их эксплуатация. Это, например, неисправная система ABS и использование шипованных шин летом. Также в постановлении перечисляются предметы, которые можно устанавливать на лобовом стекле в зоне видимости водителя. В этот список не вошли видеорегистраторы и транспондеры.

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Маркировка соков и кресел-колясок

С сентября вводится обязательная цифровая маркировка отдельных видов медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков и соков, кресел-колясок. Мера должна помочь сократить долю фальсификата и контрафакта. Цифровой код будут наносить на упаковку.

Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для многих товаров: кроме упакованной воды в список входят меховые вещи, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция.

Обновленные правила ж/д поездок

С 1 сентября начинают действовать новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Теперь купить билет на поезд дальнего следования можно даже в том случае, если срок паспорта истек: указывать данные старого документа разрешается в течение 90 дней после окончания его срока действия. Из поезда также нельзя будет высадить безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет: контролеры обязаны передать его представителям полиции.

Среди других правил — запрет на использование в пути музыкальных инструментов, а также обязанность соблюдать требования транспортной безопасности. Документ также закрепил право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на один час в обед.

Реестр производителей пива и сидра

В сентябре появится реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. Реестр будет вести Росалкогольрегулирование, регистрация в нем всех производителей таких напитков будет обязательной. Закон направлен на борьбу с нелегальной алкогольной продукцией.

При включении в реестр предполагается проведение внеплановой выездной проверки предприятия. Замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов указал, что при обнаружении не включенного в реестр оборудования надзорные органы будут его изымать и уничтожать. Закон также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха подлежат обязательной маркировке.

Еще одним законом, вносящим поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливается ответственность за нарушение требований к производству или обороту таких напитков.

Кредиты и банки

С 1 сентября ЦБ ужесточит выдачу потребительских кредитов. Регулятор повысит макропруденциальные надбавки для всех кредитов полной стоимостью более 25% годовых и всех кредитов для заемщиков с предельной долговой нагрузкой выше 50%, то есть для тех, кто тратит на долги больше половины своего дохода. Такая мера не ограничивает выдачу кредитов напрямую, но снижает рентабельность таких продуктов для банка.

С 1 сентября в Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне начинается эксперимент по внедрению исламского банкинга. В соответствии с законом он продлится до 1 сентября 2025 года.

Исламский банкинг — способ ведения финансовых дел, который согласуется с религиозными принципами ислама. В частности, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также запрещает инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых видов мяса.

Продажа рецептурных лекарств

1 сентября вступает в силу постановление, уточняющее порядок продажи рецептурных лекарств. Аптекам нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты каждого рецепта. В Росздравнадзоре поясняли, что мера коснется препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, льготных лекарств и случаев дистанционной продажи по рецептам.

Дополнительная обработка рецептов с внесением данных в систему учета может замедлить обслуживание посетителей, отмечали представители аптек: если человек пришел с несколькими рецептами, на каждый из них придется выбить отдельный чек. Кроме того, участники рынка до сих пор не получили никаких инструкций, какие именно данные передавать и как быть, если разными бланками предусмотрены разные реквизиты, указывала в начале августа ассоциация «СоюзФарма».

Паспорт при отправке писем и посылок

«Почта России» перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления отправителем паспорта: с 1 сентября начинает действовать приказ Минцифры, запрещающий отправлять регистрируемые почтовые отправления (вручаются адресату с распиской о получении, есть трек-номер для отслеживания) без подтверждения личности.

Для оплаты отправления онлайн и возможности сдачи их без документов необходимо будет подключить сервис «Простая электронная подпись». Отправить заказное письмо или посылку от имени другого человека можно будет, только предъявив оператору почты свой паспорт и заверенную у нотариуса доверенность.

Ответственность для владельцев социальных сетей

1 сентября в административном кодексе появилась новая статья, вводящая ответственность владельцев соцсетей за неисполнение возложенных на них законодательством обязанностей (ст. 13.50 КоАП). Статья предусматривает штраф до 4 млн руб., при повторном нарушении — до 8 млн руб.

Штраф может последовать за непринятие мер по ограничению доступа к информации, распространяемой с нарушением закона. Ответственность по статье также предусмотрена в том случае, если владелец соцсети не разместил правила ее использования или не проинформировал пользователей об изменениях в таких правилах.

Дистанционный медосмотр водителей

С сентября вступают в силу поправки, которые разрешают дистанционный медосмотр водителей перед выпуском их в рейс. У них дистанционно измерят давление, пульс и частоту дыхания. Также шофер-профессионал должен минимум два раза в год очно сдать анализы на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ.

Дистанционный медосмотр не будет распространяться на тех водителей, кто перевозит детей и работает на пассажирских междугородних маршрутах протяженностью более 300 км.

Ужесточение оборота спирта

1 сентября начинает действовать закон, ужесточающий контроль за оборотом этилового спирта. Он вводит обязанность производителей лекарственных препаратов с наименованием «этанол» наносить маркировку на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки. Ранее маркировать требовалось только вторичную упаковку. Дополнительная маркировка поможет сократить рынок суррогатного алкоголя, указывали авторы законопроекта.

Законопроект также определил, кому возможна продажа (передача) этанола: это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медицинские организации и аккредитованные испытательные лаборатории.