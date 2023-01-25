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Депутаты и сенаторы предложили ужесточить контроль за оборотом спирта

Депутаты и сенаторы подготовили законопроект, ужесточающий оборот этилового спирта
Члены обеих палат Федерального собрания предлагают ужесточить контроль за оборотом этанола за счет маркировки первичной упаковки лекарственных препаратов с ним. Сейчас достаточно маркировать вторичную - потребительскую - упаковку
Производство этанола
Производство этанола (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Как законопроект ужесточает оборот этанола

Группа депутатов Госдумы и членов Совета федерации подготовила законопроект об ужесточении оборота этанола (этилового спирта) и лекарственных препаратов с ним. Документ, среди авторов которого вице-председатель Госдумы Александр Жуков, глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынка Анатолий Артамонов и другие, и пояснительная записка к нему есть в распоряжении РБК.

Максим Топилин подтвердил РБК подлинность документа и заверил, что он будет внесен на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания.

Законопроект вводит обязанность производителей лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием «этанол» наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки, говорится в пояснительной записке к документу; с этой целью вносятся поправки в законы об обороте лекарственных средств и лицензировании. Сейчас производителям достаточно маркировать вторичную упаковку. Законопроект также определяет, кому возможна продажа (передача) лекарственного препарата «этанол» — это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что производство фармсубстанции этанола, согласно экспертным оценкам, по итогам 2022 года должно превысить 7 млн декалитров, что почти в два раза, согласно позиции Росалкогольрегулирования, больше потребности фармпромышленности в нем (4 млн декалитров). Это, по мнению законодателей, свидетельствует о существовании каналов нелегального сбыта этанола, в том числе через структуры, занимающиеся ветеринарией и животноводством. В пояснительной записке также отмечается, что прогнозируемый размер недополученных акцизов по этиловому спирту по итогам 2022 года превысит 17 млрд руб.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, один из соавторов законопроекта, сказал РБК, что большая доля спиртосодержащих лекарственных препаратов может быть использована для изготовления суррогатного алкоголя. По его словам, если учет производства спирта и его оборота сегодня детализирован, то спиртосодержащие растворы остаются проблемой, поэтому необходимо добиться «полной прослеживаемости обращения спиртосодержащих растворов, которые используются при производстве лекарственных препаратов». Фаррахов добавил, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, и позволит существенно снизить оборот суррогатного алкоголя.

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Что говорят о законопроекте эксперты

Егор Жаворонков, представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», пояснил РБК, что сейчас контролем оборота этанола занимаются две организации — Росалкогольрегулирвание (отвечает за оборот спиртового сырья) и Росздравнадзор (отвечает за оборот лекарств с этанолом). И если такое лекарство продано «налево», то оно может в нарушение закона использоваться для производства водки и других контрафактных спиртных напитков.

Президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев сказал РБК, что хотя в 2019 году была введена прослеживаемость производства спиртосодержащих лекарств и медицинского спирта в ЕГАИС, из поля зрения выпали объемы производства, связанные с ветеринарией. «В 2022 году объемы производства спиртосодержащих лекарственных препаратов в фармацевтической субстанции спирта этилового в четыре раза превысили реальную потребность рынков, и он зачастую становится основой для производства нелегального алкоголя. Мы сталкивались с ситуацией, когда при уточнении бенефициара закупок большого объема спирта выяснялось, что племенной завод, который закупает 300 тыс. литров спирта, по емкому объяснению Минсельхоза является фантомом», — рассказывает Косарев. По оценкам Косарева, до 90% медицинского спирта используется для производства контрафактного алкоголя, а доля контрафакта на рынке может достигать 25%.

Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк полагает, что в случае принятия закона, ограничивающего круг получателей этанола, могут пострадать, в частности, ветеринарные клиники, которые будут вынуждены искать другие каналы поставок этилового спирта для своих нужд. Также есть риск, что пострадают исследовательские организации, где спирт — обычный расходный материал, допускает он. Шуляк не считает, что маркировка скажется на стоимости популярных в России настоек и препаратов на основе этанола — «Корвалола», «Меновазина» и др.

При этом траты населения и средние цены на спиртосодержащие лекарственные препараты растут. По подсчетам DSM Group, за прошлый год в аптеках было продано 244,5 млн упаковок таких средств для наружного и внутреннего применения на 13,6 млрд руб. В денежном выражении это на 11% больше, чем в 2021 году, хотя в натуральном выражении меньше на 13%. Средняя цена препаратов на основе этанола в прошлом году составила в среднем 55,1 руб., что почти на 25% больше, чем в 2021 году — 43,6 руб.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов согласен, что принятие документа создаст сложности для ветеринарных клиник. Тем не менее, он полагает, что они смогут заместить фармацевтический спирт пищевым или другими антисептиками. Нанесение маркировки на первичную упаковку вряд ли существенно улучшит прослеживаемость движения этанола, уверен Беспалов.

Опрошенные РБК ветеринарные клиники отказались комментировать ситуацию.

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, введение маркировки первичной упаковки этанола не снизит производство и потребление нелегального алкоголя. «Население остается потребителем продукции нелегально-суррогатного рынка из-за огромного разрыва в доходах и высокой стоимости легальной продукции, и от мощной проблемы отравлений государство сейчас «спасает» то, что суррогатная продукция производится из нормального сырья, так как основная часть нелегальной водки производится из медицинского спирта», — объясняет Дробиз. По данным ЦИФРРА, сегодня в водке около 20% составляет контрафактная продукция.

По подсчетам аналитического агентства Nielsen, произведенным по запросу РБК, в 2022 году резко увеличилось потребление джина (на 41% год к году в натуральном выражении и на 45% в денежном), незначительно выросло потребление рома — 5% в натуральном выражении год к году, и бренди — 7% В целом россияне в январе-ноябре 2022 году почти не изменили структуру потребление алкоголя из разных ценовых сегментов. Наибольшей популярностью пользовался бренди (84% от продаж в сегменте), коньяк (58%), джин (47%), текила (53%) и ром (66%) среднего ценового сегмента, а также виски низкого ценового сегмента (47% продаж).

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Теги
Александр Осипов, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Анна Левинская
этаноловый завод спирт маркировка алкоголь
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