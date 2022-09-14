Госдума приняла закон о единых программах и учебниках в школах

В российских школах появятся единые общеобразовательные программы — соответствующий закон принят Госдумой. Эксперты предупреждают, что это ограничит академические свободы учителей, автономию школ и в итоге снизит качество обучения

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госдума 14 сентября сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла закон «Об образовании», который вводит единые образовательные программы в школах вместо примерных и меняет порядок разработки учебников.

Законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов от всех фракций и зарегистрирован в Думе 8 сентября. На первом же заседании осенней сессии 13 сентября его рассмотрели в первом чтении. Поправки ко второму чтению принимались до 18:00 того же дня. Один из авторов, председатель думского комитета по просвещению единоросс Ольга Казакова, поясняла: «У нас действительно нет ни одного лишнего дня, нам нужно принимать и сразу начинать эту работу».

Как изменится школьная программа

Законопроект вводит понятие единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП), по которым изучаются те или иные школьные предметы. Сейчас школы разрабатывают эти программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

В результате в начальной школе появится единая программа по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней — обязательными для использования станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Акцент делается на гуманитарных дисциплинах: единых программ, например, по математике или физике закон не предполагает.

«Все мы с вами понимаем, что, вводя такую прямую норму, мы защищаем те предметы, которые формируют ценности молодого человека, готовят их к нашим ценностям, о которых мы говорим. И здесь всякая вариативность, примерность, неопределенность наносят большой вред», — объясняла Казакова во время пленарного заседания 13 сентября.

Единые программы будут разработаны Минпросвещения к 1 января 2023 года. Школы должны будут перейти на них до 1 сентября 2023 года. Задания ЕГЭ также будут строиться согласно единым программам, пояснил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Закон сохраняет за школами право разработки собственных образовательных программ, но их содержание должно быть «не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов» единых.

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Документ также меняет порядок создания учебников — теперь Минпросвещения будет осуществлять госзаказ на разработку учебников и утверждать их авторский коллектив. Требования к экспертизе при этом остаются, пояснял министр просвещения Сергей Кравцов. Сразу менять учебники школам не придется — законом установлен переходный период в пять лет.

Почему нужно менять образовательный процесс

Закон направлен на создание «единого образовательного пространства», говорил Толстой. Нынешняя примерная программа, по его мнению, позволяет педагогам «не только разрабатывать свою учебно-методическую документацию, но порой излишне вольно трактовать отдельные темы», а вариативность приводит к сумбуру в голове у учеников. Кроме того, закон ликвидирует разницу в программах школ разных регионов, что облегчает школьникам переход, подчеркнул он. «Мы достигаем единства знаний, единства методов и единства результатов», — обобщил Толстой.

Другой вице-спикер Ирина Яровая, также представляющая партию власти, добавила, что ЕГЭ уже предъявляет единые требования к каждому ребенку, а успешная сдача экзамена сейчас зависит от того, «повезло или не повезло с примерной программой». «Всем апологетам вариативности нужно подумать, что сегодня по факту ущемляются права детей», — сказала она. По словам Яровой, каждое государство ставит своей задачей сохранение культурного наследия и традиций, однако, как можно обеспечить это при вариативности, неясно.

Депутат от «Справедливой России — за правду» Яна Лантратова назвала закон «первым шагом по возрождению лучшего в советской системе».

Новый порядок разработки позволит снизить стоимость учебников, так как авторские права на них будут принадлежать России, сказал министр Кравцов. Он также пояснял, что законопроект позволяет «навести порядок» и «не допускать того, что сейчас есть в содержании учебников». Ранее Толстой упоминал учебник по истории, в котором Крым обозначен как территория Украины, и учебник английского языка со ссылкой на порносайт.

Ряд депутатов выступили с критикой такой разработки учебников: по мнению Алексея Куринных из КПРФ, Минпросвещению логичнее утверждать не коллектив авторов, а сам конечный продукт — учебник. Депутат от ЛДПР Василий Власов просил уточнить критерии отбора авторского коллектива.

Как закон повлияет на преподавание в школах

Изменения, которые предлагает закон, ограничивают автономию школ и академические свободы педагогов, что может быть «рискованным занятием», сказала в беседе с РБК главный научный сотрудник Института образования ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, возможность разработки школой своей программы была инструментом, позволяющим учитывать особенности конкретного класса — интересы и запросы учеников, темы освоения.

«Для кого-то нужен и возможен быстрый темп освоения, для кого-то нужен более мягкий подход. Результаты, объем знаний — одинаковые, речь идет о вариативности в методиках его достижения», — пояснила Абанкина. Педагоги могут лишиться возможности адаптировать программу и применять разные методики, что в конечном итоге может привести к снижению уровня знаний, добавила она. «Любая унификация отрицает ребят с нестандартными способностями — как талантливых, так и испытывающих трудности. Индивидуальный трек дает на сегодня лучшие результаты по качеству образования», — заключила эксперт.

Из очевидных минусов законопроекта — потеря идентичности инновационных и частных школ, считает депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»). «Отсутствие творчества там, где оно необходимо, невозможность оттолкнуться от динамики класса и его подготовки <...> вижу очередную тенденцию к монополии там, где нужна свобода», — отметила она у себя в телеграм-канале.

«Для образования это шаг назад, как и любой единый стандарт. Все дети разные, все семьи разные, и у всех из них должна быть максимальная возможность выбора. Выбора школы, среды, образовательной программы», — сказал РБК директор частной Европейской гимназии Иван Боганцев. Он подчеркнул, что выбор должен быть и у учителя, иначе лучшие профессионалы будут уходить из профессии.

Создание единых ориентиров помогает находиться в одном образовательном поле, не теряя региональный и авторский компонент, спорит с ними контент-директор программы «Сила сообщества» из экосистемы Рыбаков Фонда Алиса Соколова. Авторский компонент по-прежнему остается, однако получить аккредитацию для частной школы или авторской программы действительно может быть сложнее, считает она.

Все зависит только от учителя, отметила Соколова: «Хороший учитель никогда не ведет уроки, используя только учебник или строго по учебному плану. Его ключевая задача уже давно не передавать знания, а развивать исследовательский интерес и поддерживать своих учеников в процессе самостоятельного и совместного познания этого мира».