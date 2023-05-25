Минпросвещения вернет в школы серебряные медали

С 2014 года золотые и серебряные медали для выпускников в России заменили единой федеральной медалью «За особые успехи в учении». Со следующего года серебро вернут

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

В России отличившихся выпускников школ вновь начнут награждать серебряными медалями, сообщил на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов.

«Думаю, для родителей, и для школьников будет приятна такая новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — сказал он.

В России до 2014 года отличившихся выпускников награждали золотыми и серебряными медалями. Чтобы получить золотую, у выпускника должны были быть отметки «отлично» по всем предметам — как итоговые, так и полугодовые и годовые. До 2010 года эта медаль позволяла при поступлении в любой вуз сдавать только один вступительный экзамен. Серебром награждали тех выпускников, у кого было не больше двух четверок.

В 2014 году эти медали заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении». Кроме того, регионы получили право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе вручать медали регионального уровня.

Чтобы получить федеральную медаль «За особые успехи в учении», нужно иметь все итоговые отметки «отлично», а также иметь одно из трех достижений: 1) набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня или набрать 70 баллов за экзамен по русскому языку и 5 баллов по математике базового уровня; 2) сдать ГВЭ и получить 5 баллов по обязательным учебным предметам; 3) сдать ЕГЭ и ГВЭ и набрать 5 баллов за ЕГЭ по математике базового уровня, 5 баллов за ГВЭ по обязательному учебному предмету и не менее 70 баллов по обязательному предмету в форме ЕГЭ.

В Москве выпускники могут также получить региональную медаль «За особые успехи в обучении». Она выдается победителям или призерам Всероссийской олимпиады школьников; тем, кто написал ЕГЭ по одному из предметов на максимум баллов, а также тем, кто получил все итоговые пятерки и по ЕГЭ по трем предметам набрал в сумме не меньше 220 баллов.

Сейчас медаль позволяет вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ. Обычно за нее добавляют 2–3 балла, сообщается на сайте мэра Москвы.