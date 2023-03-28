Минфин оценил долю нелегального пива в России

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Доля нелегального пива на российском рынке составляет около 10%, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов.

«Рынок нелегальный оценивается порядка 10%», — цитирует его ТАСС.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании реестра производителей пива и сидра. Коробутов пояснил, что, если обнаружат не включенное в реестр оборудование, его изымут и уничтожат.

«Данные меры показали себя эффективными в борьбе с нелегальной алкогольной продукцией в сфере крупкой алкогольной продукции», — подчеркнул чиновник.

При этом Коробутов заверил, что после создания реестра пиво не подорожает.

В прошлом декабре сенаторы предложили Минтрансу конфисковать автомобили нелегальных перевозчиков, поскольку транспорт служит орудием таких правонарушений.



Министерству предложили законодательно дать определение понятию «нелегальная перевозка пассажиров». Кроме того, в Совфеде поддержали инициативу комитета по транспорту Санкт-Петербурга внести в законодательство понятие «регулярная перевозка пассажиров и багажа», к которой предлагается отнести перевозку граждан и багажа с посадкой и высадкой в установленных остановочных пунктах и в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения.