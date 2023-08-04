branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 16:23
Звонарева впервые за год вышла в финал турнира WTA в парах Спорт, 20:26
Водитель открыл стрельбу рядом с Кремлем и ранил человека Общество, 20:20
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 20:10
ВОЗ оценила как очень высокий риск распространения холеры в мире Общество, 19:58
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:54
Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию ниже 3100 пунктов Инвестиции, 19:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ЕС назвал приговор Навальному элементом политического преследования Политика, 19:39
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:34
Одноклубник Овечкина подписал новый контракт на сумму $45,5 млн Спорт, 19:25
В брянском селе после обстрела загорелась постройка Политика, 19:19
«Спартак» отдал 19-летнего футболиста в аренду в минское «Динамо» Спорт, 19:10
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников Политика, 18:59
Избитый в Москве лидер баскетбольного ЦСКА Швед сообщил об уходе из клуба Спорт, 18:55
Политика ,  
0 

Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Президент Путин подписал поправки в закон о трудовом воспитании школьников
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об образовании», которые предусматривают в том числе введение обязательного трудового воспитания школьников.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После вступления документа в силу российских школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.

Поправки вводят и ряд других изменений, например переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины».

Новый закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Президент 8 июня в видеообращении к участникам первого Международного форума министров образования заявил о недопустимости ситуации, когда шаблоны в области образования и воспитания навязываются странам извне.

Читайте на РБК Pro
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни

«Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», — сказал он.

Путин добавил тогда, что Россия поддерживает «права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей».

Теги
Персоны
Владимир Путин образование законы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал недопустимым вмешательство извне в образование и воспитание
Политика
Производители электроники пожаловались на образование в техникумах
Общество
Минобрнауки решило протестировать новую систему образования
Общество