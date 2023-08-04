Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об образовании», которые предусматривают в том числе введение обязательного трудового воспитания школьников.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
После вступления документа в силу российских школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.
Поправки вводят и ряд других изменений, например переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины».
Новый закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Президент 8 июня в видеообращении к участникам первого Международного форума министров образования заявил о недопустимости ситуации, когда шаблоны в области образования и воспитания навязываются странам извне.
«Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», — сказал он.
Путин добавил тогда, что Россия поддерживает «права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей».