Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Президент Путин подписал поправки в закон о трудовом воспитании школьников

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об образовании», которые предусматривают в том числе введение обязательного трудового воспитания школьников.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После вступления документа в силу российских школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.

Поправки вводят и ряд других изменений, например переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины».

Новый закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Президент 8 июня в видеообращении к участникам первого Международного форума министров образования заявил о недопустимости ситуации, когда шаблоны в области образования и воспитания навязываются странам извне.

«Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», — сказал он.

Путин добавил тогда, что Россия поддерживает «права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей».