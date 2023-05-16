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Участники рынка предупредили о проблемах в работе такси после 1 сентября

Эксперты и участники рынка предупредили о проблемах в работе такси после 1 сентября
«Общероссийское объединение пассажиров» предупредило, что с 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. Причина — новые требования закона: специальных реестров таксистов пока нет нигде, кроме Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Общероссийское объединение пассажиров» просит власти перенести на год — до 1 сентября 2024 года — вступление части поправок в так называемый «закон о такси». Это следует из письма председатель объединения, члена Общественной палаты Ильи Зотова, отправленном первому зампреду Совфеда, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил отправитель).

«Закон о такси» был принят в 2022 году. Он предполагает создание в каждом регионе трех реестров: служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Собирать и обрабатывать сведения из региональных реестров будет федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором должен стать Минтранс.

Поправки также установили требования к водителю: для работы тот должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Если у водителя есть непогашенная судимость и наличие более трех неоплаченных административных штрафов, работать таксистом он не сможет. Регионы также получили возможность устанавливать требования к цветовой гамме автомобиля и его экологическому классу. Службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.



Как подчеркивает в письме Илья Зотов, региональные реестры до сих пор не созданы из-за отсутствия на это денег в местных бюджетах, а также технической базы. По его словам, поскольку с 1 сентября агрегаторы не смогут передавать заказы водителям, не включенным в реестры, получится, что пассажир не сможет вызвать такси. «Единственный региональный реестр КИС «АРТ» запущен в прошлом году и успешно работает только в Москве. Создание подобных систем в других регионах до 1 сентября 2023 года не представляется возможным из-за неготовности технической документации и отсутствия ее согласования с ведомствами (ФСБ, ФСТЭК), проведения торгов и запуска», — подчеркнул Зотов.

Также, по его словам, не введена в эксплуатацию государственная информсистема легковых такси, а само ее использование во всех регионах технически невозможно. По данным контракта на создание системы, ее возможности позволят за один год обрабатывать только 50 тыс. записей о перевозчиках, в то время как на конец 2021 года в России числилось более 400 тыс. выданных разрешений, отметил Зотов.

Еще ряд положений поправок «Общероссийское объединение пассажиров» просит перенести на 1 января 2027 года:

  • по которым предприниматель-владелец легковым такси обязан проходить техобслуживание в сроки, предусмотренные документацией завода — изготовителя, поскольку сейчас есть проблемы с поставками запчастей;
  • цветовое оформление такси в соответствии с требованиями региона, так как это не влияет на комфорт и безопасность поездки, но создает дополнительную нагрузку на бизнес в непростых экономических условиях;
  • положения о не допуске водителей, не прошедших аттестацию на знание местности, и водителей, имеющих более трех неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения;
  • обязанность предпринимателя регистрироваться в России и открывать филиал на территории региона, если количество машин в нем превышает 4 тыс. в сутки.
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Угрожают ли поправки работе такси

Представитель агрегатора «Максим» говорит, что в компании не видели письмо «Общероссийского объединения пассажиров», но он подтвердил, что сейчас фактически отсутствует инфраструктура для исполнения требований закона. По его словам, машиночитаемые реестры выданных разрешений не созданы почти нигде. «Насколько нам известно, такие реестровые системы пока отсутствуют у региональных уполномоченных органов. Соответственно, до их появления службы заказа такси не смогут проверить водителей и открыть им доступ к заказам», — указал представитель «Максим», отметив, что в компании поддерживают любые инициативы по отсрочке вступления в силу специальных требований к самозанятым перевозчикам до обеспечения их исполнимости или переосмысления. Он подчеркнул, что услуга легкового такси в России, за исключением Московской агломерации, на 99% оказывается самозанятыми перевозчиками на личных автомобилях.

При этом представитель «Максим» называет заведомо невыполнимыми для самозанятых перевозчиков требования по ОСАГО, предрейсовым и послерейсовым медосмотрам, а также предрейсовым техосмотрам. Он указал, что стоимость специальной страховки, без которой может быть приостановлено и аннулировано разрешение на перевозку, превышает заработок самозанятого перевозчика за два-три месяца. Например, в Казани это от 80 тыс. до 120 тыс. руб., в Екатеринбурге — от 70 тыс. до 90 тыс. руб. «И даже несмотря на такую высокую стоимость, страховые компании под различными предлогами зачастую отказывают в страховании автомобилей такси», — говорит представитель «Максим». В Екатеринбурге, Уфе, Туле, Иркутске, Липецке и др. областных центрах услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра физлицам предоставляют от 5 до 9 медучреждений. При этом каждое может провести не более 50 осмотров в день, тогда как даже в небольших городах ежедневно на смену выходят от 3 тыс. до 5 тыс. водителей. «Очередь на прохождение медосмотра займет несколько дней! Ни одно из этих медучреждений не работает в круглосуточном режиме, а ведь большая часть водителей выходит на смену поздно вечером или рано утром. В небольших городах пункты предрейсового медосмотра вообще отсутствуют», — настаивает он. Аналогичная ситуация сложилась с пунктами контроля технического состояния автомобилей для легкового такси, дополнил представитель «Максим».

Представитель УК People&People (владеет сервисом такси «Ситимобил», а также «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф») считает, что «совсем без такси пользователи сервисов не останутся», но допустил, что в регионах могут возникнуть «определенные трудности с ведением и своевременным обновлением реестров легальных перевозчиков», и ситуация с такси там может стать хуже. «Больше всего сложностей возникнет в регионах с наименьшей цифровизацией. Не стоит забывать, что в некоторых отдаленных населенных пунктах есть проблемы со стабильностью интернета, что может создать трудности при проверке данных онлайн. Также возникает вопрос к срокам и возможности приведения реестров к единому формату по всей стране», — рассуждает представитель этой компании. Он также солидарен с опасениями по большинству пунктов закона, которые «Общероссийское объединение пассажиров» попросило перенести на 2027 год. «Реализация пунктов о цвете автомобиля сделает процесс подключения новых автомобилей к службам такси дороже. Особенно сильно ощутят это самозанятые перевозчики и индивидуальные предприниматели», — пояснил он. Представитель People&People также напомнил, что автомобили, произведенные в России после февраля 2022 года, официально разрешено использовать без распространения на них требований к экологическому классу. Наконец, беспокойство у него вызывают «непонятные критерии и механика аттестации водителей, нереализованная повсеместная синхронизация с базами ГИБДД для проверки штрафов».

Представитель «Яндекс.Такси» отказался от комментариев.

Авторы
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
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