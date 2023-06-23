ЦБ ужесточит выдачу кредитов россиянам, тратящим от 50% дохода на долги

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 16:07
Клубный чемпионат мира по футболу впервые пройдет в США Спорт, 20:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:10
Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы Общество, 20:01
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 19:59
Зеленский поручил уволить «так сказать, одесского военкома» Политика, 19:55
Шубенков раскритиковал организацию Недели легкой атлетики из-за Бузовой Спорт, 19:52
Гришковец покинул пост главы Общественного совета при ФСИН Политика, 19:44
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Власти ЕС продлили «дочкам» ВТБ в Европе срок разблокировки активов Инвестиции, 19:36
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 19:33
В ВСУ заявили, что пока не задействовали основные силы Политика, 19:27
Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ Политика, 19:20
Россельхознадзор опроверг исчезновение 94% зарубежных ветпрепаратов Общество, 19:18
Даниил Медведев проиграл неудобному сопернику на турнире в Германии Спорт, 19:05
В Лихтенштейне пройдет первое IPO на картину Фрэнсиса Бэкона Инвестиции, 19:03
Финансы ,  
0 

ЦБ ужесточит выдачу кредитов россиянам, тратящим от 50% дохода на долги

За счет увеличения надбавок ЦБ сделает для банков менее рентабельными кредиты, выдаваемые заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Мера принята из-за слишком быстрого роста кредитования, которое отстает от роста зарплат
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России с 1 сентября 2023 года повысит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по потребительским кредитам, сообщил регулятор. Мера коснется всех кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых и всех кредитов для заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50% (то есть тех, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов).

«Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — объясняет необходимость повышения надбавок регулятор.

Увеличение надбавок не будет ограничивать кредитование определенных групп заемщиков напрямую, но повышает стоимость соответствующего кредита для банка и делает его менее рентабельным (кредит приходится дополнительно резервировать из капитала).

Сейчас повышенные надбавки действуют только для кредитов, чья полная стоимость превышает 35% годовых, а также для кредитов полной стоимостью от 20% годовых для заемщиков с ПДН 80% и выше.

С 1 сентября 2023-го надбавки будут действовать для:

  • всех кредитов (вне зависимости от полной стоимости), выдаваемых заемщикам с ПДН больше 50%;
  • всех кредитов, чья полная стоимость составляет 25% годовых и выше вне зависимости от размера ПДН заемщика;
  • всех кредитов, выдаваемых заемщикам без ПДН.

«Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными», — отмечает ЦБ. После вступления меры в силу средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89, говорится в сообщении регулятора.

Читайте на РБК Pro
Новый бизнес в Казахстане: каких специалистов придется привозить с собой
Цены на нефть могут упасть еще ниже. Что будет с акциями нефтяников США
«Вообще-то ты мне должен»: как говорить о деньгах и никого не обидеть
Как в погоне за прибылью Reddit распугал всех пользователей

Почему ЦБ повышает надбавки по кредитам

Задолженность по необеспеченным потребительским кредитам растет, отмечается в сообщении регулятора. По итогам мая 2023 года объем портфеля потребительских кредитов увеличился на 1,7% — до 12,6 трлн руб., указывал ЦБ в аналитическом материале, посвященном развитию банковского сектора. В апреле портфель потребкредитов увеличился на 1,2%, а в марте — на 1,4%.

«Восстановление потребительского кредитования (прирост около 13% за последние 12 месяцев с учетом списаний и продаж) несколько опережает номинальный рост заработной платы (около 11%), что вызывает опасения», — комментировал динамику роста кредитования регулятор.

Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, ожидают в ЦБ. Но это не будет негативным фактором, ведь за счет введения меры «повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам».

Устанавливать ограничения для кредиторов в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков ЦБ стал с октября 2019 года — так регулятор планировал дестимулировать работу банков со слишком закредитованными заемщиками. Повышенные отчисления позволяют банкам сформировать буфер капитала, в случае замедления кредитования его можно распустить. ЦБ так поступал уже во время пандемии коронавируса в 2020 году и в начале кризиса 2022 года. Сейчас накопленный макропруденциальный буфер капитала ЦБ оценивает в 132 млрд руб. (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери).

Помимо надбавок Банк России использует для охлаждения необеспеченного кредитования прямые количественные ограничения — макропруденциальные лимиты (МПЛ). С 1 января 2023 года российские банки могут выдавать не больше 25% кредитов за квартал клиентам с ПДН выше 80% и не более 10% ссуд сроком от пяти лет. С 1 июля лимиты для банков будут снижены еще на 5 п.п. — до 20% для ссуд слишком закредитованным заемщикам и до 5% для длинных кредитов.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
потребительские кредиты Банк России
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter