ЦБ ужесточит выдачу кредитов россиянам, тратящим от 50% дохода на долги

За счет увеличения надбавок ЦБ сделает для банков менее рентабельными кредиты, выдаваемые заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Мера принята из-за слишком быстрого роста кредитования, которое отстает от роста зарплат

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Банк России с 1 сентября 2023 года повысит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по потребительским кредитам, сообщил регулятор. Мера коснется всех кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых и всех кредитов для заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50% (то есть тех, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов).

«Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — объясняет необходимость повышения надбавок регулятор.

Увеличение надбавок не будет ограничивать кредитование определенных групп заемщиков напрямую, но повышает стоимость соответствующего кредита для банка и делает его менее рентабельным (кредит приходится дополнительно резервировать из капитала).

Сейчас повышенные надбавки действуют только для кредитов, чья полная стоимость превышает 35% годовых, а также для кредитов полной стоимостью от 20% годовых для заемщиков с ПДН 80% и выше.

С 1 сентября 2023-го надбавки будут действовать для:

всех кредитов (вне зависимости от полной стоимости), выдаваемых заемщикам с ПДН больше 50%;

всех кредитов, чья полная стоимость составляет 25% годовых и выше вне зависимости от размера ПДН заемщика;

всех кредитов, выдаваемых заемщикам без ПДН.

«Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными», — отмечает ЦБ. После вступления меры в силу средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89, говорится в сообщении регулятора.

Почему ЦБ повышает надбавки по кредитам

Задолженность по необеспеченным потребительским кредитам растет, отмечается в сообщении регулятора. По итогам мая 2023 года объем портфеля потребительских кредитов увеличился на 1,7% — до 12,6 трлн руб., указывал ЦБ в аналитическом материале, посвященном развитию банковского сектора. В апреле портфель потребкредитов увеличился на 1,2%, а в марте — на 1,4%.

«Восстановление потребительского кредитования (прирост около 13% за последние 12 месяцев с учетом списаний и продаж) несколько опережает номинальный рост заработной платы (около 11%), что вызывает опасения», — комментировал динамику роста кредитования регулятор.

Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, ожидают в ЦБ. Но это не будет негативным фактором, ведь за счет введения меры «повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам».

Устанавливать ограничения для кредиторов в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков ЦБ стал с октября 2019 года — так регулятор планировал дестимулировать работу банков со слишком закредитованными заемщиками. Повышенные отчисления позволяют банкам сформировать буфер капитала, в случае замедления кредитования его можно распустить. ЦБ так поступал уже во время пандемии коронавируса в 2020 году и в начале кризиса 2022 года. Сейчас накопленный макропруденциальный буфер капитала ЦБ оценивает в 132 млрд руб. (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери).

Помимо надбавок Банк России использует для охлаждения необеспеченного кредитования прямые количественные ограничения — макропруденциальные лимиты (МПЛ). С 1 января 2023 года российские банки могут выдавать не больше 25% кредитов за квартал клиентам с ПДН выше 80% и не более 10% ссуд сроком от пяти лет. С 1 июля лимиты для банков будут снижены еще на 5 п.п. — до 20% для ссуд слишком закредитованным заемщикам и до 5% для длинных кредитов.