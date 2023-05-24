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Политика ,  
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В Госдуме предложили обязать школьников шить и сажать

В Госдуму внесли проект о привлечении школьников к труду без согласия родителей
В Госдуме предложили внести изменения в закон «Об образовании» и обязать школьников трудиться без согласия родителей. Как пояснила депутат Козакова, среди обязанностей детей могут быть уборка школы, высадка деревьев, шитье и др.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Госдуме предложили обязать школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке или шить театральные костюмы. Законопроект размещен в базе нижней палаты.

«В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие воспитания, дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учетом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в ее (школе) стенах частоты и порядка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также из действующего закона «Об образовании в Российской Федерации» предложено убрать норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия или без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Законопроект внесла группа из 16 депутатов «Единой России» и двух представителей КПРФ — Олега Смолина и Михаила Берулава.

Председатель думского комитета по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова сообщила «Интерфаксу», что законопроектом предлагается «уже в школе формировать чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат: сегодня в виде простых бытовых навыков — таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе».

Еще одна новелла законопроекта, по ее словам, «касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее». «А если есть школьный театр, то дети могут и декорации, костюмы сами делать. В спортивном зале много инвентаря, которым ученики пользуются. И собрать после занятий, разложить такой инвентарь, следить за его сохранностью — вполне правильное и доступное для школьников дело», — отметила депутат.

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Согласно действующему закону, привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается (ч. 4 ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Также законом запрещается принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

В России разрешено официально трудоустроиться по собственной инициативе с 16 лет. Как отмечали РБК в Роструде, несовершеннолетние подростки могут самостоятельно заключать трудовой договор и в младшем возрасте, если это безопасно и есть согласие от родителей. При этом несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда или к подземным работам, а также устанавливать им испытательный срок.

Также работодателям следует помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. При совмещении работы с учебой рабочее время должно сократиться вдвое.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума школьники работа труд Россия

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