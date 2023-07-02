В Госдуме рассказали о выгоде закона об исламском банкинге

Реализация закона об исламском банкинге позволит привлечь в Россию от 11 до 14 млрд долларов в совместные проекты с исламскими странами. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках празднования Акатуя.

«Потенциал привлечения средств для реализации проектов — $11-14 млрд, так оценивают многие специалисты. При этом мы рассчитываем на приток инвестиций, вложений в разные проекты из Турции, из Ирана, из стран азиатских, придерживающихся исламской религии», — заявил Аксаков. Он добавил, что новый закон может начать работать уже в августе, если его примут в июле. При этом он отметил, что разногласий по его содержанию у законодателей нет.

Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными принципами ислама. В частности, исламский банкинг предполагает запрет на ссудные проценты, спекуляцию, азартные игры, а также запрещает инвестирование в производство табака и алкоголя, проституцию, порнографию и переработку некоторых типов мяса.

Ранее Аксаков говорил, что закон об исламском банкинге заработает в России с 1 июля. Пилотировать его планируют в четырех регионах: в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Депутат утверждал, что сложность принятия закона заключалась в том, что «некоторые нормы, которые используются в качестве финансовых инструментов, применяются не в финансовом стиле». Также, по его словам, для тех, кто исповедует ислам, должны быть найдена альтернативные формы вложения денег, поскольку «по принципам шариата нельзя получать прибыль от вложений своих средств», то есть процентов.

О том, что в России будут легализовывать исламский банкинг, Аксаков сообщал в июле 2022 года. В тексте документа говорилось, что партнерское финансирование будет осуществляться через:

предоставление денежных займов физическим и юрлицам без получения вознаграждения;

финансирование их в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров финансовой аренды (лизинга);

финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства;

предоставление поручительств.

1 декабря 2022-го «Сбер» открыл первый офис в рамках внедрения исламского банкинга в России. Он обслуживает розничных и корпоративных клиентов, а на банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: «мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие», говорилось в сообщении кредитной организации.