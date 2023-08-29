Минтранс запретил находиться в поездах в пачкающей или «имеющей зловонный запах» одежде

Вокзалы и поезда запретят посещать в одежде со «зловонным запахом»

Пассажирам с 1 сентября будет запрещено находиться в поездах в грязной и плохо пахнущей одежде, следует из приказа Минтранса. Также в вагонах запретили пользоваться колонками, торговать и курить кальян

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минтранс запретил пассажирам находиться на объектах железнодорожной инфраструктуры и в поездах в пачкающей или «имеющей зловонный запах» одежде. Обновленные правила перевозок приведены в приказе ведомства от 5 сентября 2022 года. Он вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 2029-го.

«Не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров», — говорится в пункте «12».

Также запрещено:

использовать вагоны и ж/д инфраструктуру для предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также благотворительной деятельности без письменного разрешения перевозчика;

использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников);

курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов.

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