Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО уничтожили 68 беспилотников над Россией за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО в ночь на 15 февраля перехватили и уничтожили над Россией 68 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообило Минобороны в Max. 

Дроны сбили в период с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью, Ставропольским краем, а также над Азовским и Черным морями. 

Губернатор рассказал о последствиях массированной ночной атаки на Кубань
Политика

Ночью 15 февраля в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Туапссинском округе и Крымском районе была объявлена угроза атаки БПЛА. В городах сработали сирены оповещения.

В Сочи дважды отразили атаку дронов. В целом в результате массированной атаки на Краснодарский край пострадали по меньшей мере два человека, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Также в 22:41 14 февраля в Севастополе объявили воздушную тревогу. Через час губернатор Михаил Развожаев сообщил о ее отбое.

В авиагаванях Сочи, Краснодара, Геленджика, Волгограда, а также в трех аэропортах Кавказа — Владикавказа, Грозного и Магаса, приостановили полеты. Меры ввели для обеспечения безопасности рейсов, уточнили в Росавиации. На момент написания материала ограничения в них продолжают действовать.

Анастасия Карева
БПЛА беспилотники ПВО Минобороны
Силы ПВО уничтожили 68 беспилотников над Россией за ночь Политика, 07:42
Губернатор рассказал о последствиях массированной ночной атаки на Кубань Политика, 06:52
