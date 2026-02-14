Аэропорт Геленджика ввел дополнительные ограничения на полеты
Аэропорт Геленджика ввел дополнительные ограничения на полеты, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в сообщении. О мерах написали в 21:33 мск.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.
Вечером в субботу, 14 февраля, на фоне атаки беспилотников также временно ограничили полеты в аэропорту Краснодара (Пашковский). По данным Минобороны, средства ПВО в период с 16.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили девять дронов ВСУ — по три над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
В воскресенье, 8 февраля, мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил о сработавших в городе системах ПВО, а глава Новороссийска написал об объявленной опасности атаки беспилотников в городе.
