 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара ограничил прием и отправление рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елена Задворная / ТАСС
Фото: Елена Задворная / ТАСС

Аэропорт Краснодара (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и отправление рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Над Россией за три часа уничтожили 66 беспилотников
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В начале февраля при ударе дронов ВСУ в Славянске-на-Кубани выбило окна в нескольких квартирах жилого дома. Пострадавших не было. Фрагменты беспилотников упали на территорию частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, также никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Краснодар аэропорты ограничения Росавиация
Материалы по теме
В Воронежской области сбили 19 беспилотников за ночь
Политика
В шести районах Ростовской области отразили атаку дронов
Политика
Волгоградский губернатор сообщил о пострадавших детях из-за атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
МИД Франции раскрыл, почему Париж не исключает прямых контактов с Москвой Политика, 22:28
Третий российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов Политика, 22:26
Неудача россиянина в шорт-треке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:25
Посашков не вышел в полуфинал в шорт-треке на 1500 м на Олимпиаде Спорт, 22:24
В МИД ответили на слова Алиева о посольстве Азербайджана в Киеве Политика, 22:23
Аэропорт Геленджика ввел дополнительные ограничения на полеты Политика, 22:09
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Военные сбили над Россией девять дронов за четыре часа Политика, 21:43
Гуменник вошел в сезонный рейтинг ISU после Олимпиады Спорт, 21:34
МИД Индии ответил на вопрос о последствиях отказа от российской нефти Политика, 21:31
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду Спорт, 21:19
Алиев сообщил о контактах с Россией из-за повреждений посольства в Киеве Политика, 21:13
Сборная Словакии с тремя игроками из КХЛ вышла в 1/4 финала на Олимпиаде Спорт, 21:09
Сборная Финляндии по хоккею обыграла Италию на Олимпиаде со счетом 11:0 Спорт, 21:06