Аэропорт Краснодара ограничил прием и отправление рейсов
Аэропорт Краснодара (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и отправление рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В начале февраля при ударе дронов ВСУ в Славянске-на-Кубани выбило окна в нескольких квартирах жилого дома. Пострадавших не было. Фрагменты беспилотников упали на территорию частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, также никто не пострадал.
