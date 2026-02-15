Губернатор рассказал о последствиях массированной ночной атаки на Кубань

Кондратьев: в результате атаки дронов на Кубань пострадали два человека

В результате массированной атаки на Краснодарский край в ночь на 15 февраля как минимум два человека пострадали, сообщил губернатор. По его словам, в поселке Волна кроме резервуара с нефтепродуктами повреждены терминал и склад

В результате массированной атаки дронов на Краснодарский край по меньшей мере два человека получили ранения, есть повреждения. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«По имеющейся сейчас информации ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», — написал губернатор.

Повреждения есть в Сочи и в селе Юровка в Анапском районе, написал Кондратьев. По его словам, самая сложная ситуация зафиксирована в поселке Волна Темрюкского района, где в результате ночной атаки повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Кроме того, в области есть несколько очагов возгорания. Их тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе сотрудники МЧС, добавил глава региона.

«В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло», — написал Кондратьев.

Об отражении атаки дронов на Сочи дважды за ночь сообщал мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

На фоне угрозы атаки дронов ограничения ввели аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. На момент написания материала ограничения в них продолжают действовать.

В Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе, Крымском районе и Туапсинском округе объявляли угрозу атаки БПЛА. Там сработали сирены.

В период с 20:00 до 23:00 мск 14 февраля средства ПВО уничтожили 23 дрона над Краснодарским краем. Еще 29 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.