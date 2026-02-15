В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации в 6:04 мск.

Введенные меры необходимы для обеспечения безопасности рейсов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

На момент публикации ограничения на прием и выпуск воздушных судов также действуют в авиагаванях Сочи, Краснодара, Геленджика, а также в трех аэропортах Кавказа — Владикавказа, Грозного и Магаса.

Материал дополняется