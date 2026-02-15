 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами из-за падения частей БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 67 человек и 20 единиц техники

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в результате падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 67 человек, 20 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в 3:56 мск в телеграм-канале сообщил, что в городе работает ПВО, отражая атаку дронов. Ранее, в 1:31 мск, глава города сообщил, что в Сочи отразили атаку дронов. По словам Прошунина, никто из мирных жителей не пострадал, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Об отражении атаки дронов мэр Сочи также сообщал также в 23:17 мск.

В Сочи отразили атаку беспилотников
Политика

Кроме того, за ночь на 15 февраля воздушную тревогу объявляли в Геленджике, Новороссийске, Анапе, а также в Крымском районе и Туапсинском округе Краснодарского края. Позже глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отмене воздушной угрозы.

На фоне угрозы атаки беспилотников полеты ограничили аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. На момент написания материала ограничения в них продолжают действовать.

Минобороны ранее сообщило об уничтожении 55 дронов в период с 20:00 до 23:00 мск: больше всего дронов сбили над акваторией Азовского моря — 29. Еще 23 беспилотника военные перехватили над Краснодарским краем, три — над Черным морем.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Краснодарский край резервуары нефтепродукты возгорание дроны
