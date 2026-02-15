Мэр Сочи второй раз за ночь сообщил об отражении атаки дронов
В Сочи сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.
«Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал он в 3:56 мск
Прошунин отметил, что все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности. Он попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие.
В ночь на 15 февраля в Сочи уже отражали атаку беспилотников. По словам Прошунина, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
В Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе, Крымском районе и Туапсинском округе объявляли угрозу БПЛА. Там сработали сирены.
В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара приостановили прием и отправку рейсов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
В период с 20:00 до 23:00 мск 14 февраля средства ПВО уничтожили 23 дрона над Краснодарским краем. Еще 29 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.
