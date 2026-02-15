 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Мэр Сочи второй раз за ночь сообщил об отражении атаки дронов

Мэр Прошунин: в Сочи ПВО отражает атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Сочи сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

«Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал он в 3:56 мск

Прошунин отметил, что все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности. Он попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие.

В Сочи отразили атаку беспилотников
Политика

В ночь на 15 февраля в Сочи уже отражали атаку беспилотников. По словам Прошунина, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе, Крымском районе и Туапсинском округе объявляли угрозу БПЛА. Там сработали сирены.

В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара приостановили прием и отправку рейсов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

В период с 20:00 до 23:00 мск 14 февраля средства ПВО уничтожили 23 дрона над Краснодарским краем. Еще 29 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.

