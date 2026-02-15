В Новороссийске, Геленджике и Анапе сработали сирены из-за угрозы БПЛА
В Геленджике сработала сирена из-за угрозы атаки дронов, сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов в телеграм-канале в 2:04 мск.
«Зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря. Не используйте автомобиль как укрытие, он не обеспечивает необходимой защиты», — написал он.
Также о работе сирен в Новороссийске сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале в 2:01 мск. «В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников», — предупредил мэр.
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА, сообщает мэрия. Горожан призвали не выходить на улицу и укрыться в здании без окон. «Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках», — уточнили в городской администрации.
Над территорией Крымского района зафиксировали беспилотники. Мэр Сочи Андрей Прошунин в 2:48 мск сообщил об угрозе атаки дронов. В аэропорту Сочи приостановили полеты.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»