В Новороссийске, Геленджике и Анапе сработали сирены из-за угрозы БПЛА

В Геленджике сработала сирена из-за угрозы атаки дронов, сообщил глава муниципалитета Алексей Богодистов в телеграм-канале в 2:04 мск.

«Зайдите в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря. Не используйте автомобиль как укрытие, он не обеспечивает необходимой защиты», — написал он.

Также о работе сирен в Новороссийске сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале в 2:01 мск. «В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников», — предупредил мэр.

В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА, сообщает мэрия. Горожан призвали не выходить на улицу и укрыться в здании без окон. «Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках», — уточнили в городской администрации.

Над территорией Крымского района зафиксировали беспилотники. Мэр Сочи Андрей Прошунин в 2:48 мск сообщил об угрозе атаки дронов. В аэропорту Сочи приостановили полеты.