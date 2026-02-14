 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Третий российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов

Аэропорт Сочи ограничил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. О мерах написали в 22:21 мск.

Ранее полеты приостановили аэропорты Геленджика и Краснодара.

Обломки дронов повредили четыре дома в Славянском районе Кубани
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Силы ПВО в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили девять дронов ВСУ — по три над Крымом и над Азовским и Черным морями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Сочи аэропорты ограничения Росавиация
Материалы по теме
В ЛНР 19 человек получили ранения при атаке дронов
Политика
В шести районах Ростовской области отразили атаку дронов
Политика
Обломки дронов упали на территории промпредприятий Волгоградской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
МИД Франции раскрыл, почему Париж не исключает прямых контактов с Москвой Политика, 22:28
Третий российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов Политика, 22:26
Неудача россиянина в шорт-треке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:25
Посашков не вышел в полуфинал в шорт-треке на 1500 м на Олимпиаде Спорт, 22:24
В МИД ответили на слова Алиева о посольстве Азербайджана в Киеве Политика, 22:23
Аэропорт Геленджика ввел дополнительные ограничения на полеты Политика, 22:09
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Военные сбили над Россией девять дронов за четыре часа Политика, 21:43
Гуменник вошел в сезонный рейтинг ISU после Олимпиады Спорт, 21:34
МИД Индии ответил на вопрос о последствиях отказа от российской нефти Политика, 21:31
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду Спорт, 21:19
Алиев сообщил о контактах с Россией из-за повреждений посольства в Киеве Политика, 21:13
Сборная Словакии с тремя игроками из КХЛ вышла в 1/4 финала на Олимпиаде Спорт, 21:09
Сборная Финляндии по хоккею обыграла Италию на Олимпиаде со счетом 11:0 Спорт, 21:06