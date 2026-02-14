Третий российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. О мерах написали в 22:21 мск.

Ранее полеты приостановили аэропорты Геленджика и Краснодара.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Силы ПВО в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили девять дронов ВСУ — по три над Крымом и над Азовским и Черным морями.