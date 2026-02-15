Три аэропорта Кавказа приостановили полеты

Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

В аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявили план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Также на территории республики ввели режим беспилотной опасности.

Кроме того, Меняйло предупредил о возможном замедлении интернета и мобильной связи. «Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее полеты приостановили аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи. По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, в городе работает сирена. Он призвал горожан спуститься в подвал или зайти в здание без окон. «Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, сохраняйте спокойствие», — сказал мэр города.

В Сочи отразили атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его слова, никто не пострадал.