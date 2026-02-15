 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три аэропорта Кавказа приостановили полеты

Аэропорты Грозного, Владикавказа и Магаса приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

В аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявили план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Также на территории республики ввели режим беспилотной опасности.

Силы ПВО уничтожили 55 дронов над Россией за три часа
Политика

Кроме того, Меняйло предупредил о возможном замедлении интернета и мобильной связи. «Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее полеты приостановили аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи. По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, в городе работает сирена. Он призвал горожан спуститься в подвал или зайти в здание без окон. «Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы, сохраняйте спокойствие», — сказал мэр города.

В Сочи отразили атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его слова, никто не пострадал.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
аэропорты запрет на полеты Владикавказ Грозный Магас Росавиация
