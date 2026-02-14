 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Гладков: мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на Белгородскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Мужчина и женщина пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму», — сказал Гладков.

Врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Их отпустили домой, где они продолжат лечение.

После обстрела в Белгородской области начались проблемы с теплом и светом
Политика

Вечером 13 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу. В результате удара два человека погибли, пять — получили ранения. Также была повреждена энергетическая инфраструктура. По словам губернатора, погибшие занимались восстановлением подачи тепла и электроэнергии на территории одного из инфраструктурных объектов.

