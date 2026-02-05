 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Энергетики завершили работу по восстановлению ЛЭП в Мурманской области

Энергетики восстановили поврежденную непогодой ЛЭП в Мурманской области
Фото: Россети Северо-Запад
Фото: Россети Северо-Запад

Энергетики полностью завершили восстановление участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск, который был поврежден 23 января из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Северо-Запад».

На четырех линиях электропередачи заменили шесть опор после их одновременного повреждения из-за сильного ветра и обледенения, а также смонтировали 4 км провода. В компании отметили, что работы продолжались две недели в круглосуточном режиме.

27 января для подачи необходимой мощности потребителям в Мурманске и Североморске завершили установку двух временных деревянных опор. Полностью штатную схему электроснабжения Североморска восстановили 2 февраля, а Мурманска — 4 февраля.

«Сегодня ночью завершен монтаж провода после замены временных деревянных конструкций на постоянную металлическую опору. Напряжение на ЛЭП подано в 2:43», — сообщили в «Россети Северо-Запад», добавив, что сеть работает в штатном режиме.

Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео
Общество

23 января в Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП из-за образования гололеда и изморози. В городах началось массовое отключение света. В регионе ввели режим повышенной готовности, а затем режим чрезвычайной ситуации.

27 числа электроснабжение было полностью восстановлено.

31 января Мурманск и Североморск снова частично остались без света. В городах отключили уличное освещение, для жителей открыли пункты поддержки и полевые кухни.

В тот же день электроснабжение восстановили.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Компании
Антонина Сергеева
ЛЭП Мурманская область восстановление ремонт ЛЭП электроэнергия
ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Материалы по теме
Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео
Общество
В Мурманской области подключили еще одну ЛЭП после аварии
Общество
Власти рассказали, почему отключилось электричество в Мурманске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Как изменение ставки ФРС повлияет на биткоин. Что учитывать инвестору Крипто, 11:07
В Киеве не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией Политика, 11:07
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне Политика, 10:36