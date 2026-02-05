Энергетики завершили работу по восстановлению ЛЭП в Мурманской области

Фото: Россети Северо-Запад

Энергетики полностью завершили восстановление участка высоковольтной сети, питающей Мурманск и Североморск, который был поврежден 23 января из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Северо-Запад».

На четырех линиях электропередачи заменили шесть опор после их одновременного повреждения из-за сильного ветра и обледенения, а также смонтировали 4 км провода. В компании отметили, что работы продолжались две недели в круглосуточном режиме.

27 января для подачи необходимой мощности потребителям в Мурманске и Североморске завершили установку двух временных деревянных опор. Полностью штатную схему электроснабжения Североморска восстановили 2 февраля, а Мурманска — 4 февраля.

«Сегодня ночью завершен монтаж провода после замены временных деревянных конструкций на постоянную металлическую опору. Напряжение на ЛЭП подано в 2:43», — сообщили в «Россети Северо-Запад», добавив, что сеть работает в штатном режиме.

23 января в Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП из-за образования гололеда и изморози. В городах началось массовое отключение света. В регионе ввели режим повышенной готовности, а затем режим чрезвычайной ситуации.

27 числа электроснабжение было полностью восстановлено.

31 января Мурманск и Североморск снова частично остались без света. В городах отключили уличное освещение, для жителей открыли пункты поддержки и полевые кухни.

В тот же день электроснабжение восстановили.