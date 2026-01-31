 Перейти к основному контенту
Общество
Мэр Мурманска сообщил об отключении уличного освещения из-за аварии

В Мурманске отключили уличное освещение для перераспределения электричества

В Мурманске из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП) отключают уличное освещение, сообщил мэр города Иван Лебедев.

По его словам, такие меры предпринимаются для перераспределения электроэнергии.

«Поэтапно отключаем наружное освещение и иллюминацию. Напомню, это необходимо для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов», — написал он в своем телеграм-канале.

В городе отменили школьные занятия и на особый режим работы перевели общественный транспорт.

В Североморске для перераспределения энергии также поэтапно отключают уличное освещение. Мэр города Владимир Евменьков добавил, что если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, то электроснабжение отключат более чем в 40 домах.

Мурманск и Североморск снова частично остались без света
Общество

Помимо этого, проблемы возникли в зоне теплоснабжения «Большое Сафоново». По данным сервиса «Яндекс погода», на момент подготовки публикации температура в города достигает минус 19 градусов.

31 января Мурманск и Североморсктснова частично остались без электроэнергии из-за отключения электроснабжения на участке ЛЭП с временными опорами. Компания «Россети Северо-Запад» сообщила, что нарушение произошло на другом участке ЛЭП, а временные конструкции не повреждены.

Специалисты переподключают потребителей в рамках уже отработанного алгоритма.

Мурманская область также была частично обесточена 23 января, отключение произошло после обрушения пяти опор для ЛЭП. Электроснабжение полностью восстановили 27 января, тогда же специалисты установили временные опоры взамен обрушившихся. Установку постоянных опор начали 29 января.

Александра Озерова
Мурманск Мурманская область Североморск освещение электроэнергия
