Мурманск и Североморск частично остались без света из-за непогоды

Мэр Лебедев: Мурманск и Североморск частично остались без света из-за непогоды
Мурманск и Североморск оказались частично обесточены из-за «образования гололеда и изморози» на ЛЭП, пояснил мэр Иван Лебедев. Аварию устраняют
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Мурманск и Североморск частично обесточены из-за непогоды, сообщил мэр регионального центра Иван Лебедев в телеграм-канале.

Причиной аварии он назвал «образование гололеда и изморози» на линиях электропередачи. Лебедев со ссылкой на данные филиала «Россети Северо-Запад» предупредил, что в регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электричества из-за неблагоприятных погодных условий.

«Филиал Россети работает в режиме повышенной готовности: к восстановлению электроснабжения готовы 49 аварийных бригад и 83 единицы техники», — написал глава Мурманска.

По его словам, социально значимые объекты в случае необходимости обеспечат резервным энергоснабжением с помощью дизельных генераторов. «Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение», — заверил мэр.

Ейский район Кубани остался без света из-за аварии
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

«Из-за неблагоприятных погодных условий на линиях «Россети Северо-Запад» произошли аварийные ситуации в Мурманске и ЗАТО Североморск. Это привело к частичному отключению электричества в жилом фонде и остановке двух котельных в нашем муниципалитете, из-за чего прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в Сафоново, Сафоново-1 и микрорайоне Кортик», — написал глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

В январе в поселке Сафоново (ЗАТО Североморск) авария на трубопроводе оставила жителей без тепла на неделю. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объяснил проблемы с отоплением тем, что «трактор убирал снег, наехал на трубу теплосети и просто снес запорную арматуру».

«Начали разбираться, устранять аварию, так как еще в тот момент морозы были очень сильные, то возник вопрос запуска тепла. В этот момент произошла другая авария», — рассказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, из-за сильных морозов «перемерзли куски труб на кровлях и в подвалах» домов. «Оно вроде технологически не катастрофично, но с точки зрения устранения — тяжелейшая история», — добавил губернатор.

