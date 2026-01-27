 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Североморске полностью вернули электричество после обрушения опор ЛЭП

Точечная донастройка по домам и квартирам пройдет в ближайшее время, уточнил Чибис. Электричество массово отключилось 23 января из-за обрушения пяти опор ЛЭП
Фото: Россети Северо-Запад
Фото: Россети Северо-Запад

В Североморске электроснабжение после аварии восстановлено в полном объеме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«Точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время», — написал он.

В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее Чибис сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в Мурманске.

Массовые отключения в Мурманской области начались 23 января в 18:00 из-за обрушения пяти опор ЛЭП. Причиной аварии назвали образование гололеда и изморози. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). В тот же день ввели режим повышенной готовности, ограничили электричество для бытовых потребителей, чтобы обеспечить энергией котельные, больницы, объекты водоснабжения.

Позднее, 24 января, он сообщил, что специалисты запитали все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения, хотя для некоторых потребителей, в том числе многоквартирных домов, магазинов, аптек, городского освещения, ограничения временно сохранялись. На следующий день из-за затянувшихся работ ввели режим ЧС.

26 января электроснабжение появилось в 80% домов региона, сообщал Чибис.

Полина Харчевникова
Мурманская область Североморск электричество
Андрей Чибис
Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
