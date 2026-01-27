В Североморске полностью вернули электричество после обрушения опор ЛЭП

Точечная донастройка по домам и квартирам пройдет в ближайшее время, уточнил Чибис. Электричество массово отключилось 23 января из-за обрушения пяти опор ЛЭП

Фото: Россети Северо-Запад

В Североморске электроснабжение после аварии восстановлено в полном объеме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«Точечная донастройка по домам и квартирам также будет проведена в ближайшее время», — написал он.

Ранее Чибис сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в Мурманске.

Массовые отключения в Мурманской области начались 23 января в 18:00 из-за обрушения пяти опор ЛЭП. Причиной аварии назвали образование гололеда и изморози. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). В тот же день ввели режим повышенной готовности, ограничили электричество для бытовых потребителей, чтобы обеспечить энергией котельные, больницы, объекты водоснабжения.

Позднее, 24 января, он сообщил, что специалисты запитали все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения, хотя для некоторых потребителей, в том числе многоквартирных домов, магазинов, аптек, городского освещения, ограничения временно сохранялись. На следующий день из-за затянувшихся работ ввели режим ЧС.

26 января электроснабжение появилось в 80% домов региона, сообщал Чибис.