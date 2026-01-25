В Мурманской области ввели режим ЧС на фоне массовых отключений света

Режим ЧС нужен властям для привлечения дополнительных ресурсов, повседневность для жителей региона он не изменит, заверил Чибис. Восстановить энергоснабжение пока не удается: мешают непогода и сложный рельеф

В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне массовых перебоев с энергоснабжением, сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Чибис.

Он пояснил, что, несмотря на круглосуточную работу, специалистам «Россетей» пока не удалось восстановить линии электроснабжения. Ситуация осложняется непогодой и крайне сложным рельефом местности, в том числе крутыми подъемами, рассказал глава региона.

Введение режима ЧС не изменит повседневную жизнь местных жителей, но властям оно нужно, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы через частные компании, добавил губернатор.

Вечером 23 января в Мурманской области обрушились пять опор для ЛЭП, частично обесточены оказались Мурманск и Североморск. Причиной аварии назвали «образование гололеда и изморози».

«Две опоры функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию. Сроки и качество проведенных освидетельствований проверяются следственным путем», — сообщило региональное управление СК.

В регионе ввели режим повышенной готовности. Чибис накануне уточнил, что восстановление электроснабжения займет еще не менее суток. В Мурманске и Североморске открыли пункты обогрева, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу.

Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание ЛЭП и не приняли мер после аварийных ситуаций, что привело к резкому падению напряжения и отключению электроэнергии.

Часть обесточенных населенных пунктов уже запитана. Однако восстановить энергоснабжение в регионе полностью в первой половине дня 25 января, как вечером писал Чибис, энергетикам не удалось.