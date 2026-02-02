 Перейти к основному контенту
Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал видео работ по установке опор ЛЭП.

Глава региона опубликовал видео в телеграм-канале, подписав: «Продолжаются работы по установке опор ЛЭП».

На кадрах видно, как специалисты стоят на заснеженной равнине возле лежащей опоры, к которой привязан трос вертолета, зависшего низко над землей. На фотографии, также опубликованной Чибисом, запечатлено, как вертолет летит высоко над землей с привязанной к нему опорой.

В Мурманской области подключили еще одну ЛЭП после аварии
Общество

Утром 31 января Мурманск и Североморск второй раз за месяц частично остались без электричества в результате повреждения грозотроса на линии электропередачи из-за сильного ветра и обледенения. Сами конструкции опор ЛЭП не пострадали.

Позже в тот день компания «Россети» сообщила, что в Мурманске и Североморске полностью восстановили подачу электроэнергии после аварии.

Обрушение опор ЛЭП в Мурманской области произошло 23 января из-за сильного обледенения, вследствие налипания мокрого снега, изморози и ветра. В итоге это привело к сверхнормативной нагрузке на опоры ЛЭП.

