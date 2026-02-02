Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал видео работ по установке опор ЛЭП.
Глава региона опубликовал видео в телеграм-канале, подписав: «Продолжаются работы по установке опор ЛЭП».
На кадрах видно, как специалисты стоят на заснеженной равнине возле лежащей опоры, к которой привязан трос вертолета, зависшего низко над землей. На фотографии, также опубликованной Чибисом, запечатлено, как вертолет летит высоко над землей с привязанной к нему опорой.
Утром 31 января Мурманск и Североморск второй раз за месяц частично остались без электричества в результате повреждения грозотроса на линии электропередачи из-за сильного ветра и обледенения. Сами конструкции опор ЛЭП не пострадали.
Позже в тот день компания «Россети» сообщила, что в Мурманске и Североморске полностью восстановили подачу электроэнергии после аварии.
Обрушение опор ЛЭП в Мурманской области произошло 23 января из-за сильного обледенения, вследствие налипания мокрого снега, изморози и ветра. В итоге это привело к сверхнормативной нагрузке на опоры ЛЭП.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии