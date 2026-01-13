Делом о смерти новорожденных в Кузбассе займется центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти новорожденных в роддоме в Новокузнецке в центральный аппарат ведомства.
Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале СК.
Бастрыкин также поручил и.о. руководителя СУ СК по региону представить доклад о первоначальных результатах расследования.
Кроме того, Бастрыкин поручил привлечь к расследованию опытных следователей, экспертов и криминалистов центрального аппарата ведомства, а также дать правовую оценку информации в СМИ и соцсетях о случаях травмирования и смерти детей в этом роддоме, которые случались ранее.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109) и халатности (ч. 3 ст. 293) Уголовного кодекса России. Следователи допросили руководство роддома и назначили судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет известна причина смерти новорожденных.
Утром 13 декабря стало известно о гибели девяти новорожденных в новокузнецком родильном доме № 1. В минздраве Кузбасса РБК сообщили, что с 1 декабря 2025-го по 11 января 2026 года акушеры роддома приняли 234 родов. При этом 17 младенцев были в крайне тяжелом состоянии, а 16 родились недоношенными и с экстремально низкой массой тела.
В роддоме прекратили прием пациенток. В стационаре ввели карантин в связи с респираторной инфекцией.
Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Перминова рассказала РБК, что ранее роженицы жаловались на роддом. По ее словам, у женщин были замечания к персоналу и к состоянию здания. По информации источника NGS42.RU, с 2024 года в роддоме зафиксировали около 150 нарушений.
