0

Делом о смерти новорожденных в Кузбассе займется центральный аппарат СК

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти новорожденных в роддоме в Новокузнецке в центральный аппарат ведомства.

Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале СК.

Бастрыкин также поручил и.о. руководителя СУ СК по региону представить доклад о первоначальных результатах расследования.

Кроме того, Бастрыкин поручил привлечь к расследованию опытных следователей, экспертов и криминалистов центрального аппарата ведомства, а также дать правовую оценку информации в СМИ и соцсетях о случаях травмирования и смерти детей в этом роддоме, которые случались ранее.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109) и халатности (ч. 3 ст. 293) Уголовного кодекса России. Следователи допросили руководство роддома и назначили судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет известна причина смерти новорожденных.

Утром 13 декабря стало известно о гибели девяти новорожденных в новокузнецком родильном доме № 1. В минздраве Кузбасса РБК сообщили, что с 1 декабря 2025-го по 11 января 2026 года акушеры роддома приняли 234 родов. При этом 17 младенцев были в крайне тяжелом состоянии, а 16 родились недоношенными и с экстремально низкой массой тела.

В роддоме прекратили прием пациенток. В стационаре ввели карантин в связи с респираторной инфекцией.

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Перминова рассказала РБК, что ранее роженицы жаловались на роддом. По ее словам, у женщин были замечания к персоналу и к состоянию здания. По информации источника NGS42.RU, с 2024 года в роддоме зафиксировали около 150 нарушений.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Анастасия Карева
роддом Новокузнецк новорожденные смерть Александр Бастрыкин Следственный комитет
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
