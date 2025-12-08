Адвокат заявила, что Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной

Лариса Долина (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости певицы при совершении сделки, поскольку считала, что та, как преподаватель, ежегодно проходит обязательное психиатрическое освидетельствование. Об этом рассказала адвокат Светлана Свириденко, передает «РИА Новости».

Ранее Лариса Долина указала в иске, что Лурье не проявила разумной осмотрительности и осторожности при покупке ее квартиры. Адвокат покупательницы подчеркнула, что эта позиция не была поддержана судом.

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, подала иск об оспаривании сделки купли-продажи. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.

В эфире «Первого канала» народная артистка России, признавая себя жертвой мошенников, заверила, что вернет Лурье все средства за квартиру, поскольку та «также является пострадавшей». Певица пояснила, что при подписании сделки находилась под влиянием злоумышленников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и использовали поддельный паспорт. В программе «Пусть говорят» был показан документ на имя Андрея Лукина с фотографией, схожей с британским актером Томом Холландом.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной не доверяет публичным обещаниям певицы вернуть ей деньги и намерена добиваться в Верховном суде признания сделки законной для восстановления прав на жилье.