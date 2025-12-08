ТАСС: Долина указала в иске на неосмотрительность Лурье при покупке квартиры

ТАСС узнал, что Долина обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке

Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Певица Лариса Долина указала в иске к Полине Лурье, что та не проявила разумной осмотрительности и осторожности при покупке ее квартиры. Об этом говорится в решении суда по делу о продаже квартиры Долиной, пишет ТАСС.

В иске певица указала, что Лурье, будучи индивидуальным предпринимателем, занимающимся арендой и управлением недвижимостью, «не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности» при заключении сделки.

Кроме того, Долина утверждала, что покупательница ее квартиры проигнорировала сопутствующие сделке обстоятельства, «очевидно свидетельствовавшие об искажении воли» артистки.

Летом 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках. По словам певицы, она действовала под влиянием мошенников, которые убедили ее, что сделка будет фиктивной и недвижимость останется в ее собственности.

Через суд Долина добилась признания сделки недействительной, в марте Хамовнический суд Москвы оставил право собственности на недвижимость за певицей. Лурье попыталась оспорить это решение, но в конце ноября Второй кассационный суд отказался возвращать ей квартиру. При этом суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной. Через три дня, 5 декабря, певица пообещала вернуть покупательнице деньги.

Несмотря на это, Лурье не стала отзывать жалобу из Верховного суда. Заседание запланировано на 16 декабря.