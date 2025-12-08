 Перейти к основному контенту
Общество
0

ТАСС узнал, что Долина обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке

ТАСС: Долина указала в иске на неосмотрительность Лурье при покупке квартиры
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Певица Лариса Долина указала в иске к Полине Лурье, что та не проявила разумной осмотрительности и осторожности при покупке ее квартиры. Об этом говорится в решении суда по делу о продаже квартиры Долиной, пишет ТАСС.

В иске певица указала, что Лурье, будучи индивидуальным предпринимателем, занимающимся арендой и управлением недвижимостью, «не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности» при заключении сделки.

Кроме того, Долина утверждала, что покупательница ее квартиры проигнорировала сопутствующие сделке обстоятельства, «очевидно свидетельствовавшие об искажении воли» артистки.

Покупательница квартиры Долиной отказалась от условий мирового соглашения
Общество
Лариса Долина

Летом 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках. По словам певицы, она действовала под влиянием мошенников, которые убедили ее, что сделка будет фиктивной и недвижимость останется в ее собственности.

Через суд Долина добилась признания сделки недействительной, в марте Хамовнический суд Москвы оставил право собственности на недвижимость за певицей. Лурье попыталась оспорить это решение, но в конце ноября Второй кассационный суд отказался возвращать ей квартиру. При этом суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной. Через три дня, 5 декабря, певица пообещала вернуть покупательнице деньги.

Несмотря на это, Лурье не стала отзывать жалобу из Верховного суда. Заседание запланировано на 16 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Лариса Долина квартира мошенничество
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
