Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Продававший курсы для предпринимателей Аяз Шабутдинов, уже более года находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, признал вину. Ученики обвинили его в обмане, заявив, что заплатили, «по сути, за совет верить в себя»

Предприниматель Аяз Шабутдинов, уже более года содержащийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, признал вину. Он выступил с заявлением накануне очередного заседания суда. Признание опубликовано в его телеграм-канале.

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — сказал Шабутдинов.

Шабутдинов — основатель Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) у Шабутдинова 2 млн подписчиков.

Шабутдинов предлагал приобрести тренинги, вебинары и курсы и заверял, что его клиенты смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.