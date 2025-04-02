Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Продававший курсы для предпринимателей Аяз Шабутдинов, уже более года находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, признал вину. Ученики обвинили его в обмане, заявив, что заплатили, «по сути, за совет верить в себя»

Аяз Шабутдинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Предприниматель Аяз Шабутдинов, уже более года содержащийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве, признал вину. Он выступил с заявлением накануне очередного заседания суда. Признание опубликовано в его телеграм-канале.

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — сказал Шабутдинов.

Шабутдинов — основатель Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) у Шабутдинова 2 млн подписчиков. Шабутдинов предлагал приобрести тренинги, вебинары и курсы и заверял, что его клиенты смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

По словам Шабутдинова, в СИЗО у него было много времени, чтобы понять, какие ошибки совершил и не хочет повторить. По его словам, при осуществлении образовательной деятельности он считал, что «каждый может стать предпринимателем», однако на практике оказалось, что «этот путь не для всех». Бизнесмен отметил, что реклама его курсов «звучала как чудо-таблетка».

Кроме того, его команда делала «слишком сильный акцент на обучении продажам, а не на комплексной системе знаний». Шабутдинов признался, что создавал не те ценности, когда говорил, что «бизнес поможет жить красивой жизнью», тогда как бизнес, по его словам, это прежде всего «служение людям, а не демонстрация богатства».

Предпринимателя задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Телеграм-канал «112» тогда сообщил, что задержание произошло после того, как блогер прилетел в Москву из-за рубежа. В том же месяце бизнесмена арестовали и поместили в СИЗО.

В феврале 2025 года прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по делу Шабутдинова в 280 томах. В нем говорится, что предприниматель создал организованную преступную группу, его сообщники продавали клиентам «якобы образовательные программы», используя агрессивный маркетинг и активную рекламную кампанию. Сам Шабутдинов координировал действия соучастников, он также писал тексты тренингов и договоров. В прокуратуре сообщили, что в общей сложности от действий организованной группы пострадали 113 человек, которые платили за курсы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.

Изначально предпринимателю вменяли восемь эпизодов по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, после того, как в правоохранительные органы обратились предприниматели — ученики Шабутдинова. Они заявили, что заплатили бизнесмену в общей сложности 5 млн руб., «по сути, за совет верить в себя». Потерпевшие сообщили, что за доступ к курсу Шабутдинова нужно было внести «относительно небольшую сумму». Вместе с тем первый урок был «самопиаром» блогера, а дальнейшее обучение стоило «немалых денег», и цена доходила до 1 млн руб. (клиентам предлагалась в том числе рассрочка или кредитная программа).

После ареста по делу о мошенничестве блогер заявил, что считает его «недоразумением» и «нездоровым сигналом» для предпринимателей. В сентябре 2024 года 335 учащихся бизнес-курсов Шабутдинова попросили отпустить его из СИЗО под личное поручительство. Однако суд оставил бизнесмена под стражей.