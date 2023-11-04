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Аяза Шабутдинова обвинили в восьми преступлениях

Прокуратура: бизнес-тренер Аяз Шабутдинов обвинен в восьми преступлениях
Бизнес-тренера Шабутдинова задержали, ему грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшие пожаловались, что купили курсы, которые состояли из, по сути, «советов верить в себя»
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Блогера и автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова обвинили в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщила прокуратура Москвы. Он не признает вину.

В сообщении прокуратуры имя Шабутдинова не называется, но упомянуто ООО «Лайк центр» — более 82％ принадлежит блогеру.

Гособвинение предполагает, что мужчина вместе с партнерами из корыстных побуждений создавал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», продаваемых его компаниями, однако это не соответствовало действительности.

Шабутдинов предлагал приобрести тренинги, вебинары и курсы, утверждая, что его клиенты смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Дело касается восьми человек, которые приобрели услуги блогера на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн руб.

По ч. 4 ст. 159 УК грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

О задержании Шабутдинова накануне сообщил источник РБК. У блогера провели обыск.

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По данным «112», на него написали «много заявлений» в полицию, есть и «вопросы по налогам». Baza указывала, что блогера задержали после возвращения из-за границы.

Как выяснил «Коммерсантъ», потерпевшие пожаловались, что купленные курсы состояли из, по сути, «совета верить в себя». По их словам, доступ к тренингам открывался за «относительно небольшую сумму», однако первый урок был «самопиаром» блогера, а цена за дальнейшее обучение доходила до 1 млн руб. При этом следователи считают, что Шабутдинов вводил клиентов в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им историю своего успеха в бизнесе, пишет издание.

«Компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства. Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», — сообщила команда Шабутдинова.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Аяз Шабутдинов прокуратура
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