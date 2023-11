Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве

Следствие оценило ущерб от деятельности блогера в 4 млн руб. Он не признает вину. Защита просила назначить Аязу Шабутдинову домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения. Ходатайство отклонили

Аяз Шабутдинов (Фото: пресс-служба Таганского суда Москвы)

Таганский районный суд арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова на месяц и 13 суток, до 16 декабря, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Защита просила назначить ему домашний арест либо внести залог в размере 4,1 млн руб., но ходатайство отклонили. В суде посчитали, что Шабутдинов может скрыться, поскольку у него есть гражданство другой страны и несколько виз, заявили в столичной прокуратуре. Как ранее заявили в МВД, блогер имеет паспорт гражданина Сент-Люсии и недвижимость в ОАЭ. Мужчина также просил его не арестовывать, учитывая, что у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, передает ТАСС.

Шабудтинову вменяют восемь преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Он не признает вину.

По данным следствия, блогер вместе с партнерами, действуя от имени юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр» (Шабутдинову принадлежит там более 82%), создавал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Мужчина предлагал купить тренинги, вебинары и курсы, призванные помочь клиентам начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

В прокуратуре сообщили, что услугами Шабутдинова на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн руб. воспользовались восемь человек. Общий ущерб от его действий оценили в 4 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Никиту Апаликова. По словам защитника, совокупный доход блогера за 2022 год превысил 300 млн руб.

«Коммерсантъ» со ссылкой на показания потерпевших передавал, что курсы Шабутдинова состояли, по сути, из советов «верить в себя». За доступ к ним нужно было внести «относительно небольшую сумму», но первый урок был «самопиаром» блогера, цена за дальнейшее обучение доходила до 1 млн руб.

Шабутдинову 32 года, он является основателем сети кофе-баров Coffee Like, сети хостелов Like Hostel и проекта Like Центр, который называет себя технологической образовательной компанией для предпринимателей. У него 1,9 млн подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).