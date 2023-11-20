Шабутдинов назвал свой арест нездоровым сигналом для бизнеса

Шабутдинова обвиняют в восьми эпизодах мошенничества. Дело связано с продажей бизнес-тренингов. Блогера арестовали, свою вину он не признает и называет ситуацию недоразумением

Аяз Шабутдинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Блогер, основатель и совладелец бизнес-школы «Like Центр» Аяз Шабутдинов считает свой арест по делу о мошенничестве «недоразумением» и «нездоровым сигналом» для предпринимателей. Его слова, переданные через адвоката, приводит Forbes.

Шабутдинова арестовали в начале ноября, ему вменяют восемь эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, он вместе с партнерами создавал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Дело касается восьми случаев, когда клиенты приобрели услуги блогера на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн руб., уточняла прокуратура.

Команда Шабутдинова заявляла, что выполнила все взятые на себя обязательства. Блогер вину не признает. «Мы — образовательная компания. У нас есть лицензия от Министерства образования, аккредитация от Минцифры как IT-компании. Наши программы были рекомендованы Минэкономразвития», — сказал изданию Шабутдинов

По его словам, дело завели после обращения в полицию возьми бывших учеников. Он сообщил, что большинство из них проходили курсы в 2019 году. «Ситуация, при которой уголовное дело возбуждается по заявлению восьми человек, из которых некоторые учились аж в 2019 году, притом что у компании более 50 000 клиентов, есть все лицензии, аккредитации, кажется абсурдной», — сказал блогер.

Шабутдинов отметил, что Наталья Калистратова, выступившая одной из заявителей по делу, была довольна обучением. Претензии у нее, утверждает блогер, появились после встречи учеников «Like Центра» в Катаре в 2020 году, где, по словам Шабутдинова, он раскритиковал ее. «Во время обучения она игнорировала выполнение домашних заданий», — заявил блогер.

По оценке Шабутдинова, с 2015 года, когда бизнес-школа начала работу, обучение прошли 50 тыс. человек, а исков было подано порядка 124, что является менее 1% от всех клиентов. Блогер также утверждает, что существует некая инициативная группа, которая побуждает людей, «даже довольных обучением», подавать иски.

«Недоразумением» считает ситуацию и адвокат Шабутдинова Никита Апаликов. Защита не видит состава уголовного преступления, исходя из документов, предоставленных ей следствием, сказал он. Апаликов также сообщил о планах добиваться изменения меры пресечения, назначенной Шабутдинову судом.

Аязу Шабутдинову 32 года, он основатель проекта «Like Центр» (в ООО «Лайк Центр» ему принадлежит более 82%), сети кофе-баров Coffee Like и сети хостелов Like Hostel. На Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) Шабутдинова подписаны 1,9 млн человек.