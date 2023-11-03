 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

«Ъ» узнал о деле против Шабутдинова из-за советов верить в себя за ₽5 млн

«Коммерсантъ»: на Шабутдинова завели дело из-за советов верить в себя за ₽5 млн
Сюжет
Дело инстаблогеров
По версии следствия, Шабутдинов вводил клиентов в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им историю своего успеха в бизнесе, пишет «Коммерсантъ». Блогера задержали по делу о мошенничестве
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: ayazshabutdinov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В отношении блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабудтинова завели уголовное дело из-за обращения предпринимателей, которые заплатили ему в общей сложности 5 млн руб. «по сути, за совет верить в себя», пишет «Коммерсантъ».

О задержании Шабудтинова ранее сообщал источник РБК, позднее возбуждение уголовного дела против блогера по делу о мошенничестве подтвердило МВД. По данным «112», на него написали «много заявлений» в полицию, есть и «вопросы по налогам». Baza указывала, что блогера задержали после возвращения из-за заграницы.

Из показаний потерпевших следует, что за доступ к курсу Шабутдинова нужно было внести «относительно небольшую сумму», однако первый урок был «самопиаром» блогера, пишет «Коммерсантъ». Дальнейшее обучение стоило «немалых денег» и цена доходило до 1 млн руб. (клиентам предлагалась в том числе рассрочка или кредитная программа), отмечается в статье. При этом следователи считают, что Шабутдинов вводил клиентов в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им историю своего успеха в бизнесе, пишет издание.

Команда Шабутдинова в то же время в его телеграм-канале заявила, что в отношении его компании (название не приводится) идет проверка и осуществляется опрос свидетелей на основании заявления одной из клиенток из-за ее несогласия с условиями договора с суммой претензий на 1,9 млн руб.

«При этом компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства. Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», — говорится в сообщении.

Аяз Шабутдинов — основатель Like Центра, который на его сайте называется «технологической образовательной компанией для предпринимателей». Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) блогера насчитывает 2 млн подписчиков.

По данным СПАРК, Шабутдинов являлся руководителем или соучредителем 27 коммерческих компаний, которые в настоящее время прекратили свою деятельность. Большинство из них зарегистрированы в Ижевске по месту регистрации блогера. Шабутдинов в разные периоды времени являлся совладельцем еще 16 действующих компаний с различным видом деятельности.

В настоящее время он является бенефициаром компании ООО «Лайк Центр», зарегистрированной в Москве в офисе башни «Федерация». Основным видом деятельности этого юрлица является разработка компьютерного программного обеспечения. По данным СПАРК, чистая прибыль компании в прошлом году составила 737,6 млн руб. Также он является бенефициаром компании «Нэймс Екатеринбург», зарегистрированной на Урале. Ее основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В 2023 году несколько блогеров стали фигурантами уголовных дел из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Так, под следствием оказались Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, Елена Блиновская и Александра Митрохина. Всех их подозревают в том, что они использовали упрощенную схему налогообложения, однако получали доходы выше предусмотренного этой схемой лимита, поэтому не доплатили взносы в казну. Чекалина и ее супруг вину отрицают, Блиновская и Митрохина ее признали.

Читайте на РБК Pro
Лишние вещи отвлекают: 8 эффективных стратегий для борьбы с рассеянностью
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
VK завершила редомициляцию. Что ждать от компании дальше
Зачем Балканы венчурным инвесторам
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Аяз Шабутдинов мошенничество уголовное дело задержание
Материалы по теме
Суд оштрафовал блогера-бодибилдера Шпака по статье о дискредитации
Политика
Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новости о розыске
Технологии и медиа
ФНС обязала блогера Лерчек выплатить 124 млн руб. за неуплату налогов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 16:42
Какие из этих научных разработок существуют. Тест РБК и Росатом, 16:59
Путин отметил изменение риторики Запада о «победе на поле боя» Политика, 16:59
Путин заявил о продаже оружия с Украины на Ближний Восток Политика, 16:44
Как переехать и перевезти бизнес в Армению — три понятных шага Pro, 16:44
Природные ресурсы России. Путеводитель РБК+, 16:43
«Ъ» узнал о деле против Шабутдинова из-за советов верить в себя за ₽5 млн Бизнес, 16:40
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 16:40
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Задержан блогер Аяз Шабутдинов. В чем причина и чем он известен Life, 16:37
Путин назвал беспорядки в Махачкале событием, а не тенденцией Политика, 16:36
МВД показало кадры обыска у Шабутдинова по делу о мошенничестве Бизнес, 16:28
Как увеличить продажи через сайт: разбираем опыт поставщиков Pro, 16:22
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 16:21
Махачев рассказал, какую травму получил в бою с Волкановски Спорт, 16:20
Причина взрыва и угроза здоровью: как может быть опасна заводская пыль РБК и Karcher, 16:19