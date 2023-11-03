«Коммерсантъ»: на Шабутдинова завели дело из-за советов верить в себя за ₽5 млн

«Ъ» узнал о деле против Шабутдинова из-за советов верить в себя за ₽5 млн

По версии следствия, Шабутдинов вводил клиентов в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им историю своего успеха в бизнесе, пишет «Коммерсантъ». Блогера задержали по делу о мошенничестве

Аяз Шабутдинов (Фото: ayazshabutdinov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В отношении блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабудтинова завели уголовное дело из-за обращения предпринимателей, которые заплатили ему в общей сложности 5 млн руб. «по сути, за совет верить в себя», пишет «Коммерсантъ».

О задержании Шабудтинова ранее сообщал источник РБК, позднее возбуждение уголовного дела против блогера по делу о мошенничестве подтвердило МВД. По данным «112», на него написали «много заявлений» в полицию, есть и «вопросы по налогам». Baza указывала, что блогера задержали после возвращения из-за заграницы.

Из показаний потерпевших следует, что за доступ к курсу Шабутдинова нужно было внести «относительно небольшую сумму», однако первый урок был «самопиаром» блогера, пишет «Коммерсантъ». Дальнейшее обучение стоило «немалых денег» и цена доходило до 1 млн руб. (клиентам предлагалась в том числе рассрочка или кредитная программа), отмечается в статье. При этом следователи считают, что Шабутдинов вводил клиентов в заблуждение и под видом образовательных услуг рассказывал им историю своего успеха в бизнесе, пишет издание.

Команда Шабутдинова в то же время в его телеграм-канале заявила, что в отношении его компании (название не приводится) идет проверка и осуществляется опрос свидетелей на основании заявления одной из клиенток из-за ее несогласия с условиями договора с суммой претензий на 1,9 млн руб.

«При этом компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства. Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства», — говорится в сообщении.

Аяз Шабутдинов — основатель Like Центра, который на его сайте называется «технологической образовательной компанией для предпринимателей». Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) блогера насчитывает 2 млн подписчиков. По данным СПАРК, Шабутдинов являлся руководителем или соучредителем 27 коммерческих компаний, которые в настоящее время прекратили свою деятельность. Большинство из них зарегистрированы в Ижевске по месту регистрации блогера. Шабутдинов в разные периоды времени являлся совладельцем еще 16 действующих компаний с различным видом деятельности. В настоящее время он является бенефициаром компании ООО «Лайк Центр», зарегистрированной в Москве в офисе башни «Федерация». Основным видом деятельности этого юрлица является разработка компьютерного программного обеспечения. По данным СПАРК, чистая прибыль компании в прошлом году составила 737,6 млн руб. Также он является бенефициаром компании «Нэймс Екатеринбург», зарегистрированной на Урале. Ее основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова Бизнес

В 2023 году несколько блогеров стали фигурантами уголовных дел из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. Так, под следствием оказались Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, Елена Блиновская и Александра Митрохина. Всех их подозревают в том, что они использовали упрощенную схему налогообложения, однако получали доходы выше предусмотренного этой схемой лимита, поэтому не доплатили взносы в казну. Чекалина и ее супруг вину отрицают, Блиновская и Митрохина ее признали.