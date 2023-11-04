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Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве

Блогера Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве

Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«В настоящее время он находится в четырехместной камере, где есть телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Жалоб на условия содержания в СИЗО нет», — написал Мельников в своем телеграм-канале.

По словам секретаря ОНК, Шабутдинов рассказал, что до суда в изоляторе временного содержания ночью было холодно, но ему отказали в выдаче куртки.

«Читает произведения Эрих Мария Ремарк. На вопрос о морально-психологическом состоянии, ответил «Держусь», — сообщил Мельников. Шабутдинову рассказали «о том, как и куда обращаться за помощью, как получать и отправлять письма», а также «о возможности осуществлять заказы во ФСИН-магазине», добавил секретарь ОНК.

4 ноября Таганский районный суд арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Ему вменяют восемь преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Он не признает вину.

По данным следствия, блогер вместе с партнерами, действуя от имени юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр» (Шабутдинову принадлежит там более 82%), создавал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Мужчина предлагал купить тренинги, вебинары и курсы, призванные помочь клиентам начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

В прокуратуре сообщили, что услугами Шабутдинова на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн руб. воспользовались восемь человек. Общий ущерб от его действий оценили в 4 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Никиту Апаликова. По словам защитника, совокупный доход блогера за 2022 год превысил 300 млн руб.

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Теги
Аяз Шабутдинов блогеры СИЗО
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