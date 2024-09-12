Более 350 студентов бизнес-курсов попросили отпустить Шабутдинова из СИЗО

Аяз Шабутдинов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Учащиеся бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова попросили отпустить его из СИЗО под личное поручительство, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Всего поручителями за блогера стали около 355 его учеников.

Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Стороной защиты представлено около 355 ходатайств о личном поручительстве студентов курсов, в которых последние ручались за правомерное поведение Шабутдинова», — говорится в постановлении Мосгорсуда по жалобе стороны защиты на арест блогера.

Суд оставил его под стражей, не согласившись с доводами адвокатов.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года в Москве. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Шабутдинов вину не признает, свой арест он назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.

В феврале 2024 года в отношении задержанного возбудили еще семь уголовных дел, а в апреле его обвинили еще по 23 эпизодам мошенничества. Всего на тот момент следствие насчитал 73 эпизода.

В августе Шабутдинову продлили срок содержания под стражей до 16 октября.