Более 350 студентов бизнес-курсов попросили отпустить Шабутдинова из СИЗО
Учащиеся бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова попросили отпустить его из СИЗО под личное поручительство, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Всего поручителями за блогера стали около 355 его учеников.
Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
«Стороной защиты представлено около 355 ходатайств о личном поручительстве студентов курсов, в которых последние ручались за правомерное поведение Шабутдинова», — говорится в постановлении Мосгорсуда по жалобе стороны защиты на арест блогера.
Суд оставил его под стражей, не согласившись с доводами адвокатов.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года в Москве. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Шабутдинов вину не признает, свой арест он назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.
В феврале 2024 года в отношении задержанного возбудили еще семь уголовных дел, а в апреле его обвинили еще по 23 эпизодам мошенничества. Всего на тот момент следствие насчитал 73 эпизода.
В августе Шабутдинову продлили срок содержания под стражей до 16 октября.
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