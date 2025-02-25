Суд в Москве продлил Аязу Шабутдинову срок содержания под стражей
Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, передает «РИА Новости» из зала суда.
Мужчина пробудет в СИЗО до 12 августа.
Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогера обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц. Следствие насчитало в деле более 70 эпизодов.
Блогер вину не признал, свой арест он назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.
10 февраля 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила 280 томов уголовного дела в суд. По версии надзорного ведомства, Шабутдинов создал организованную преступную группу, участники которой «с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц <...>, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности».
По версии следствия, в общей сложности от действий этой группы пострадали 113 человек, которые платили за курсы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.
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