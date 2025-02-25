Суд в Москве продлил Аязу Шабутдинову срок содержания под стражей до августа

Суд в Москве продлил Аязу Шабутдинову срок содержания под стражей

Аяз Шабутдинов перед началом рассмотрения дела о мошенничестве в Пресненском районном суде в Москве, 25 февраля 2025 года (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, передает «РИА Новости» из зала суда.

Мужчина пробудет в СИЗО до 12 августа.

Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогера обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц. Следствие насчитало в деле более 70 эпизодов.

Блогер вину не признал, свой арест он назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.

10 февраля 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила 280 томов уголовного дела в суд. По версии надзорного ведомства, Шабутдинов создал организованную преступную группу, участники которой «с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц <...>, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности».

По версии следствия, в общей сложности от действий этой группы пострадали 113 человек, которые платили за курсы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.