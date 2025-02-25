 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Суд в Москве продлил Аязу Шабутдинову срок содержания под стражей

Суд в Москве продлил Аязу Шабутдинову срок содержания под стражей до августа
Сюжет
Дело инстаблогеров
Аяз Шабутдинов перед началом рассмотрения дела о мошенничестве в Пресненском районном суде в Москве, 25 февраля 2025 года
Аяз Шабутдинов перед началом рассмотрения дела о мошенничестве в Пресненском районном суде в Москве, 25 февраля 2025 года (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве, передает «РИА Новости» из зала суда.

Мужчина пробудет в СИЗО до 12 августа.

Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогера обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц. Следствие насчитало в деле более 70 эпизодов.

Блогер вину не признал, свой арест он назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.

Прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Шабутдинова в 280 томах
Общество
Аяз Шабутдинов

10 февраля 2025 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила 280 томов уголовного дела в суд. По версии надзорного ведомства, Шабутдинов создал организованную преступную группу, участники которой «с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц <...>, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности».

По версии следствия, в общей сложности от действий этой группы пострадали 113 человек, которые платили за курсы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ

Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России

Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео

В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.

Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения

Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей

В Полтаве демонтировали памятник Петру I

В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Аяз Шабутдинов блогеры мошенничество образование Пресненский суд
Материалы по теме
Прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Шабутдинова в 280 томах
Общество
Шабутдинов назвал свой арест нездоровым сигналом для бизнеса
Бизнес
Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 18:24
В Тюмени простились с погибшим в зоне спецоперации экс-начальником ОМОНаПолитика, 20:36
Капитан СКА побил клубный снайперский рекорд среди защитниковСпорт, 20:33
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 20:33
В Европе высказали опасения из-за возможного вывода американских войскПолитика, 20:30
Зеленский получил полномочия по отправке украинских войск за рубежПолитика, 20:17
Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в ДубаеСпорт, 20:07
Ученые Китая предложили оснастить роботов термобарическим оружиемПолитика, 20:06
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Суд в Москве продлил Аязу Шабутдинову срок содержания под стражейОбщество, 19:59
Умерла советская актриса театра и кино Валерия ХугаеваОбщество, 19:55
ЕС попросит Индию помочь с санкциями против РоссииПолитика, 19:47
ЦБ: объем средств россиян в банках снизился до ₽56,9 трлнИнвестиции, 19:40
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 19:33
В РФС назвали ущербом для лиги уход Карпина из «Ростова»Спорт, 19:33
Bloomberg узнал о планах Британии провести встречу по УкраинеПолитика, 19:21