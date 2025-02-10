Прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Шабутдинова в 280 томах
Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
«После вручения Шабутдинову обвинительного заключения более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.
По данным прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу. «Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, <...>, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.
Сам Шабутдинов координировал действия соучастников, он также писал тексты тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг с целью создать ложное впечатление о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере, добавили в прокуратуре.
Там сообщили, что в общей сложности от действий организованной группы пострадали 113 человек, которые платили за курсы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.
Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.
Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Он не признал вину, а свой арест назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу. Следствие насчитало у него более 70 эпизодов мошенничества.
В октябре 2024 года Следственный комитет завершил расследование дела Шабутдинова.
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