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Дело инстаблогеров ,  
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В Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова
Сюжет
Дело инстаблогеров
Шабутдинов ведет бизнес-тренинги, его блог насчитает 2 млн подписчиков. За последний год под следствие попали несколько блогеров, в том числе автор «марафонов желаний» Елена Блиновская
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: ayazshabutdinov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер, автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов, рассказал РБК источник, близкий к МВД. Об этом также сообщил ТАСС. Агентство уточняет, что мужчину задержали в съемной квартире сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Шабутдинов — основатель Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like, следует из данных на его сайте. В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) у Шабутдинова 2 млн подписчиков.

Baza пишет, что у блогера прошли обыски. По ее данным, Шабутдинова задержали, когда он прилетел из-за границы. При этом его помощница сказала каналу, что Шабутдинов находится в России, но не задержан. «Не знаем, откуда пошла новость», — сказала она.

РБК обратился за комментарием к ассистенту Аяза Шабутдинова.

112 утверждает, что на блогера написали «много заявлений» в полицию и к нему есть «вопросы по налогам». Сотрудники правоохранительных органов ожидали его по адресу проживания после того, как он прилетел в Москву, сообщает канал.

По данным СПАРК, Аяз Шабутдинов являлся руководителем или соучредителем 27 коммерческих компаний, которые в настоящее время прекратили свою деятельность. Большинство из них зарегистрированы в Ижевске по месту регистрации блогера. Шабутдинов в разные периоды времени являлся совладельцем еще 16 действующих компаний с различным видом деятельности.

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В настоящее время он является бенефициаром компании ООО «Лайк Центр», зарегистрированной в Москве в офисе «Башни Федерация». Основным видом деятельности этого юрлица является разработка компьютерного программного обеспечения. По данным СПАРК, чистая прибыль компании в прошлом году составила 737,6 млн. руб. Также он является бенефициаром компании ООО «Нэймс Екатеринбург», зарегистрированной на Урале. Ее основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В 2023 году фигурантами уголовных дел стали и другие блогеры, продававшие различные курсы и тренинги.

В отношении Лерчек (Валерия Чекалина) и ее мужа, которые известны проведением различных марафонов, возбудили уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что Чекалина использовала систему упрощенного налогообложения для индивидуальных предпринимателей, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. По версии следствия, она не уплатила государству 300 млн руб. Блогера и ее мужа также обвиняют в отмывании денег. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Свою вину Лерчек и ее супруг не признают.

В уклонении от уплаты налогов и отмывании денег обвиняют и блогера, автора так называемых «марафонов желаний» Елену Блиновскую. По версии следствия, она «целенаправленно и формально раздробила бизнес», чтобы платить налоги по упрощенной схеме. В итоге, считают следователи, Блиновская не уплатила в казну свыше 918 млн руб. Суд отправил ее под домашний арест. В СК сообщали, что Блиновская признала вину.

Еще одно дело об уклонении от уплаты налогов завели на блогера и автора курсов по самообразованию Александру Митрошину. По версии следствия, она не заплатила в казну 120 млн руб., используя схему упрощенного налогообложения. Ее доход был выше, чем предусмотрен лимит, которым ограничивается возможность использовать такую схему.

Еще одно дело об уклонении от уплаты налогов завели на блогера и автора курсов по самообразованию Александру Митрошину. По версии следствия, она не заплатила в казну 120 млн руб., используя схему упрощенного налогообложения. Ее доход был выше лимита, которым ограничивается возможность использовать такую схему. Митрошина частично признала вину, а также сообщила, что выплатила налоговой службе 127 млн руб.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Виктория Хабарова
Аяз Шабутдинов блогеры задержание мошенничество
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