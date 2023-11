В Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова

Шабутдинов ведет бизнес-тренинги, его блог насчитает 2 млн подписчиков. За последний год под следствие попали несколько блогеров, в том числе автор «марафонов желаний» Елена Блиновская

Аяз Шабутдинов (Фото: ayazshabutdinov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер, автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов, рассказал РБК источник, близкий к МВД. Об этом также сообщил ТАСС. Агентство уточняет, что мужчину задержали в съемной квартире сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Шабутдинов — основатель Like Центра — «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like, следует из данных на его сайте. В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) у Шабутдинова 2 млн подписчиков.

Baza пишет, что у блогера прошли обыски. По ее данным, Шабутдинова задержали, когда он прилетел из-за границы. При этом его помощница сказала каналу, что Шабутдинов находится в России, но не задержан. «Не знаем, откуда пошла новость», — сказала она.

РБК обратился за комментарием к ассистенту Аяза Шабутдинова.

112 утверждает, что на блогера написали «много заявлений» в полицию и к нему есть «вопросы по налогам». Сотрудники правоохранительных органов ожидали его по адресу проживания после того, как он прилетел в Москву, сообщает канал.

По данным СПАРК, Аяз Шабутдинов являлся руководителем или соучредителем 27 коммерческих компаний, которые в настоящее время прекратили свою деятельность. Большинство из них зарегистрированы в Ижевске по месту регистрации блогера. Шабутдинов в разные периоды времени являлся совладельцем еще 16 действующих компаний с различным видом деятельности.

В настоящее время он является бенефициаром компании ООО «Лайк Центр», зарегистрированной в Москве в офисе «Башни Федерация». Основным видом деятельности этого юрлица является разработка компьютерного программного обеспечения. По данным СПАРК, чистая прибыль компании в прошлом году составила 737,6 млн. руб. Также он является бенефициаром компании ООО «Нэймс Екатеринбург», зарегистрированной на Урале. Ее основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В 2023 году фигурантами уголовных дел стали и другие блогеры, продававшие различные курсы и тренинги.

В отношении Лерчек (Валерия Чекалина) и ее мужа, которые известны проведением различных марафонов, возбудили уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что Чекалина использовала систему упрощенного налогообложения для индивидуальных предпринимателей, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. По версии следствия, она не уплатила государству 300 млн руб. Блогера и ее мужа также обвиняют в отмывании денег. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Свою вину Лерчек и ее супруг не признают.

В уклонении от уплаты налогов и отмывании денег обвиняют и блогера, автора так называемых «марафонов желаний» Елену Блиновскую. По версии следствия, она «целенаправленно и формально раздробила бизнес», чтобы платить налоги по упрощенной схеме. В итоге, считают следователи, Блиновская не уплатила в казну свыше 918 млн руб. Суд отправил ее под домашний арест. В СК сообщали, что Блиновская признала вину.

Еще одно дело об уклонении от уплаты налогов завели на блогера и автора курсов по самообразованию Александру Митрошину. По версии следствия, она не заплатила в казну 120 млн руб., используя схему упрощенного налогообложения. Ее доход был выше лимита, которым ограничивается возможность использовать такую схему. Митрошина частично признала вину, а также сообщила, что выплатила налоговой службе 127 млн руб.