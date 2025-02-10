Небензя назвал «принципиально важное» условие для соглашения по Украине

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Для России принципиально важно, чтобы со стороны Украины мирные соглашения подписывали люди, имеющие на это законные полномочия. Об этом «РИА Новости» заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, и истечение полномочий главы украинского государства в мае прошлого года могут «осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов».

«Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», — пояснил Небензя.

Постпред также высказался по поводу развертывания на Украине миротворцев. Он подчеркнул, что для этого необходим мандат Совета Безопасности ООН. «В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил», — сказал Небензя.

Ранее Путин заявил, что хотя Москва считает Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание. В российском МИДе также добавили, что необходимо разрешить вопрос с указом Зеленского о невозможности переговоров с Путиным.

В феврале Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет. Президент Украины добавил, что в этом случае он «не будет добрым» по отношению к российскому президенту, поскольку считает его своим врагом и уверен, что Путин относится к нему так же.

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре говорил, что Москву не устраивает идея «ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков до этого отметил, что вопрос «может обсуждаться» на переговорах.

Зеленский говорил, что минимальное число миротворцев, которых нужно будет направить на Украину, это 200 тыс.

The Times 31 января, ссылаясь на неназванных дипломатов и чиновников, сообщила, что идею о миротворцах поддерживают в Лондоне, Париже и в североевропейских столицах, а Берлин выступает против. Позднее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что говорить о миротворческой миссии Запада на Украине преждевременно.